Gordon Ramsay: Ko se pregrešim, se počutim kot debela baraba

Vsako soboto in nedeljo ob 17. uri lahko na Planetu spremljate tekmovalno kuharsko oddajo Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Next Level Chef), ki jo vodi Gordan Ramsay v družbi Richarda Blaisa in Nyeshe Arrington. Gordon je v intervjuju razkril svoj jedilnik, katero hrano ima najraje in katero sovraži.

Četudi gre za slavnega kuharskega mojstra, je zajtrk Gordona Ramsayja povsem običajen. "Marsikdo bi mislil, da si pripravljam klasičen angleški zajtrk ali jajca po benediktinsko, ampak jaz pri tem ostajam preprost. Naredim si ovseno kašo, saj me to spominja na zajtrk, ki ga je pripravljala mama. Seveda pa si pusto ovseno kašo popestrim s pretlačeno banano, zavreto v mandljevem mleku, in suhimi brusnicami," je razkril Gordon, dodal pa: "Ob koncih tedna pa z družino v soboto pripravimo vaflje in v nedeljo palačinke."

Nemalo ljudi verjetno misli, da nato v njegovem dnevu sledita glamurozno kosilo ali večerja s tremi ali več hodi. Tudi to ne drži, saj se zardi kuharskega poklica to zgodi zelo redko. Ramsay je pojasnil: "Nisem ravno dober pri večurnem sedenju, zato bi lagal, če bi rekel, da večkrat na teden jem večhodna kosila in večerje. Zelo težko namreč uživam v polnem obroku, ker vsaki dve minuti okušam neko jed v kuhinji. Poleg tega pa ni nič hujšega kot večerjati ob 17.30, nato pa ponovno vstati in kuhati še ves večer. Zato rad ostanem na nogah in večkrat na dan jem manjše porcije."

Gordon se sicer trudi prehranjevati zdravo, vseeno pa se rad pregreši. Od sladkih dobrot to največkrat stori s piškoti in pito, pri slanih pa se ne more upreti burgerju. Vseeno pa je poudaril: "Ko se pregrešim, se vsakič počutim kot debela baraba. Medtem ko jem, mi je sicer vseeno, koliko kalorij vnesem, ampak se pa potrudim, da jih takoj na naslednjem treningu čim več pokurim."

Na vprašanje, ali obstaja hrana, ki je Gordon nikoli v svojem življenju ne bi poskusil, je odgovoril: "S tem, ko sem postal kuhar, sem si zadal cilj, da bom poskusil vse, kar na svetu obstaja. Pa naj bodo to kobrino srce, ocvrta tarantela ali pečenka Wellington. Glede tega sem odprt, pojedel bom namreč vse!" Česa pa slavni kuharski mojster na svojem krožniku ne more niti videti, kaj šele da bi to pojedel?

"Preziram hrano, ki je preveč kuhana. Nič ni hujšega od razkuhanega brstičnega ohrovta. Že vonj je ogaben! Da ne pozabim, še ena ogabna stvar je pica z ananasom. Na pico se ne daje prekletega ananasa!" Tudi zadnjo jed je Gordon sicer degustiral, saj je izgubil stavo, ampak je že prvi ugriz takoj izpljunil. Radovednežem pa ne da miru vprašanje: je bilo to slabše kakor razkuhan brstični ohrovt?

