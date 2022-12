Halle Berry: Na snemanju me še nikoli ni bilo tako strah!

V ZDA vsakih 40 sekund izgine en otrok. Nihče nikoli ne pomisli, da se to lahko zgodi tudi njemu. Vse dokler se mu ne zgodi. Tako se nedolžen dan v parku prelevi v tragedijo, ko Karla (Halle Berry) opazi, kako dva neznanca njenega šestletnega sinka Frankieja (Sage Correa) potisneta na zadnji sedež avta in odbrzita. Ker nima registrske številke avta, niti telefona, da bi poklicala policijo, se mora Karla za sinom podati sama. V divjem pregonu, v katerem ji bo vsak hip zmanjkalo goriva, mora Karla sprejemati težke odločitve, če želi še kdaj videti svojega sina.

Halle Berry je v začetku intervjuja opisala svojo vlogo mame: "Ko se običajni mami, ki živi običajno življenje, pred očmi zgodi nekaj groznega, postane panična, ker sprva ne ve, kaj storiti. Nato pa se zave, da se mora zbrati in postati napadalec, ne ostati prestrašena žrtev. Tako najde moč superjunakinje znotraj sebe, saj prenehanje reševanja sina ni ena od možnosti."

Sage Correa in Halle Berry. Foto: IMDb Njenega ugrabljenega sina v kriminalki Ugrabitev (Kidnap) igra Sage Correa, ki je bil v času snemanja filma star deset let. Ne glede na svojo mladost je izvrstno odigral svojo prestrašenost v filmu. Kako mu je uspelo? "Ta vloga je bila zelo zabavna, čeprav sem se moral delati zelo prestrašenega. Da sem to izvedel, ponavadi nisem mislil na nič ali pa na to, da mi bo nekdo odrezal roko. Nekajkrat sem poskušal misliti tudi na to, da sem dejansko ugrabljen, ampak ob vseh kamerah mi je bilo to zelo težko. Mislim, da je bila to samo dobra praksa, če se mi to kdaj v resnici zgodi."

Halle Berry mu je nato dejala: "Mislim, da si zares izvrstno opravil svoje delo. Če si to lahko dosegel s tem, da nisi mislil na nič, mi, prosim, povej, kdo te je tega naučil, da ga še jaz pokličem."

Novinarka pa je nato izpostavila, kako nevarne scene so se odvijale v zasledovanju avtomobila, in Halle vprašala, ali so si pri tem pomagali z uporabo zelenega zaslona. "Ne, vse to je bilo resnično. Ampak moram priznati, da je naš režiser Luis Prieto res mojster snemanja akcije. Posledično so vsi naši akcijski prizori, ki smo jih posneli, naravnost dih jemajoči. Resnični vozniki v resničnih vozilih so se tako vozili naravnost proti meni in nikoli prej me v moji filmski karieri na snemanju še ni bilo tako strah."

Kriminalko Ugrabitev (Kidnap) si boste na Planetu lahko premierno ogledali nocoj ob 20. uri!

