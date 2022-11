Ta svetovno znani kuhar je svojo kariero začel v McDonald'su

Na Planetu lahko vsako soboto in nedeljo ob 17. uri spremljate novo tekmovalno kuharsko oddajo Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Next Level Chef). V njej poleg Gordona Ramsayja in Nyeshe Arrington kot sodnik in voditelj sodeluje tudi Richard Blais. V enem izmed intervjujev je spregovoril tudi o svojih kuharskih začetkih in sodelovanju pri snemanju tekmovalne kuharske oddaje.

Richard Blais je svetovno znani kuhar, ki je sodeloval že v prenekateri kuharski oddaji, napisal več priznanih kuharskih knjig, obenem pa je tudi lastnik kulinaričnega podjetja. Kdaj pa se je prvič srečal s kuhanjem?

"Kuhati sem začel že kot najstnik. Svojo prvo službo sem sicer dobil pri 14. letih v McDonald'su. Tam sem pripravljal samo menije, ki so vključevali ribo, že od samega začetka pa delal precej napak. Takrat se še nisem počutil poklicanega za kuhanje, je pa bilo to delo dober uvod v restavracijski posel," je razkril kuhar.

"Klovn Ronald tako na žalost tudi ni bil moj prvi kuharski idol, sem se pa zaradi njega oziroma McDonald'sa na splošno zelo navdušil nad kuhinjo svoje babice. Ona je bila moja vzornica pri pripravi marsikatere jedi in tudi pri samem načinu kuhanja, saj je bila v tem veliko boljša od moje mame," je Blais še dodal.

Na vprašanje, katere jedi danes najraje pripravlja, ni znal odgovoriti. "Vse je odvisno od tega, kje sem. Če imam restavracijo na Floridi, zmešam v jedeh okuse, ki so zanjo značilni. Pri poklicu kuharja mi je res najbolj všeč, da ostajaš večni študent. Načeloma pa se morda res v svoji tehniki neprestano nagibam k evropski kuhinji in kuharskim tečajem, ki sem jih opravljal v Franciji," je dejal.

Richard Blais. Foto: Tim Mosenfelder Richard Blais je sicer sodeloval že v različnih kuharskih oddajah, zato ga prisotnost kamere ne spravlja v zadrego. Kaj pa je bilo tisto, kar ga je prepričalo, da je privolil v sodelovanje v oddaji Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Next Level Chef)? Richard je odgovoril: "Dejansko gre za šov, kakršnega še niso ustvarili, obenem pa me je navdušilo samo prizorišče. Ko dejansko vidiš kompleks teh treh nadstropij kuhinj, ostaneš brez besed. Obožujem pa tudi tekmovalnost v tovrstnih šovih. Zaradi vsega tega sem takoj sprejel ponudbo o sodelovanju v tej oddaji, prav tako pa izjemno spoštujem Gordona in Nyesho, od katerih sem se tudi med snemanjem ogromno naučil."

Prav o tem, kako se je z Gordonom Ramsayjem ujel na snemanju, je Richard podrobneje spregovoril ob koncu intervjuja: "To je bil najboljši mojstrski tečaj, ki bi ga lahko imel v 40. dneh. Gordona sem vedno občudoval. Je namreč mojster, ki vodi ogromno restavracij in vsak dan kuha, ob vsem tem pa je našel način, kako je lahko še producent, ustvarjalec in lastnik produkcijskega podjetja. Presenetil me je tudi s tem, da je bil pred začetkom snemanja prav tako napet in osredotočen kot med njim."

