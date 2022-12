“Hrana mora biti včasih tudi takšna, da pogreje srce,” pravi kuharska mojstrica

Vsako soboto lahko ob 17. uri na Planetu spremljate tekmovalno kuharsko oddajo Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Next Level Chef), v kateri kot sodnica poleg Gordona Ramsaya in Richarda Blaisa, sodeluje tudi Nyesha Arrington. V intervjuju je spregovorila o začetkih kuharske kariere in katera načela jo vodijo pri ustvarjanju krožnikov.

Na začetku intervjuja je Nyesha Arrington najprej spregovorila o tem, kako se je začela njena kuharska kariera in zakaj se je odločila za sodelovanje v oddaji Kuharski mojster (Top Chef), s katerim je postala tudi svetovno prepoznavna.

"Odrasla sem v Los Angelesu, nad kuhanjem pa sem se navdušila že pri petih letih. Spomnim se, kako sem enkrat med vožnjo iz avtomobila opazovala restavracije na poti in si zadala cilj, da bom tudi jaz enkrat imela svojo restavracijo. Ko sem končala srednjo šolo, sem se vpisala v kuharsko. Že prvi dan sem vedela, da tja pripadam," je sprva dejala, nato pa nadaljevala:

"Zdelo se mi je, kakor da mi je bilo to usojeno. Takoj po koncu šolanja sem začela delati z največjimi imeni kuharske industrije. Želela sem se preizkusiti na vseh ravneh kuhanja, zato sem na primer prvo ponudbo za sodelovanje v Kuharskem mojstru (Top Chef) zavrnila. Bala sem se, da zaradi tega ne bom napredovala in usvojila dovolj novih znanj. Čez nekaj let so me ponovno povabili, takrat pa je bila zgodba drugačna. Odpravila sem se na intervju in bila izbrana!"

Svoj način kuhanja, ki navdušuje tudi največje gurmane, bi kuharska mojstrica opisala z naslednjimi šestimi besedami: pristen, premišljen, kultiviran, domač, trajnosten in napreden. Poleg tega pa je po duši velika umetnica, saj ima znanje z različnih umetniških področij – fotografije, kiparjenja, risanja … , ki jih pridno prenaša tudi v postrežbo svoje hrane. Vsak krožnik je namreč kakor list papirja, le da risbo nariše s hrano.

Pri kuhanju pa ne pazi le na umetniški videz na krožniku, ampak tudi na uporabljene sestavine. "Zavedam se, da to, kar pojemo, vpliva na naše zdravje, vseeno pa menim, da mora biti hrana kdaj tudi takšna, da pogreje srce in dušo. Pri svojih krožnikih poskušam vedno najti ustrezno ravnovesje," je pojasnila Nyesha.

Oddajo Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Next Level Chef) si na Planetu lahko ogledate vsako soboto ob 17. uri! Druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate na Planeteka.si.

