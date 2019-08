10 presenetljivih dejstev, ki jih niste vedeli o Gordonu Ramsayju

Ima črni pas v karaterju

Slavnega kuharskega mojstra je poskušal v eni od njegovih oddaj tekmovalec nekoč udariti. A to Ramsayja sploh ne skrbi, v intervjuju za revijo Playboy je nekoč povedal, da ima črni pas v karateju, rad ima tudi boks. "Znam poskrbeti zase," je povedal kuhar, ki se redno udeležuje tudi maratonov in triatlonov.

Svojih oddaj raje ne gleda

Čeprav nastopa v številnih oddajah, tudi v Kuharskem mojstru in Mladem kuharskem mojstru, se je Ramsay odločil, da svojih oddaj ne bo gledal. "Nočem biti obseden sam s sabo in začeti razmišljati o tem, ali bi moral nositi ličila in biti pozoren na to, kako vstopim v kader. Ali se obremenjevati s stvarmi, ki sem jih rekel. Je, kar je. Raje grem ven na večerjo," pravi.

Njegove restavracije imajo sedem Michelinovih zvezdic

Gordonove restavracije so doslej sicer skupno prejele 16 Michelinovih zvezdic, trenutno pa jih ima sedem. S tem Ramsay spada med elito chefov, ki imajo največ Michelinovih zvezdic. Največ jih je imel Joël Robuchon (32). Ramsay je hkrati le eden od treh britanskih kuharskih mojstrov, ki so dobili vse tri zvezdice.

Jed, ki jo vedno naroči, je ...

Na Redditu je svoje oboževalce presenetil s priznanjem, da v restavraciji najpogosteje in najraje naroči pečenko wellington, pa če je "sredi Milana, Pariza ali New Yorka". Po drugi strani pa ga nikoli ne boste videli jesti zamrznjenih jedi. "Iz svežih sestavin je tako preprosto narediti hiter obrok, a ljudje vseeno jedo že pripravljene jedi, ki imajo vse enak okus," trdi.

Za zadnjo večerjo bi si privoščil brancina

"Brancin je kralj rib in bil bi popolna zadnja večerja," je povedal v intervjuju za revijo Bon Appetit, medtem ko se mu idealni nočni prigrizek zdi pečen fižol.

Doma ima rad preprosto hrano

Ker je med tednom zvečer redko doma, pripravo obrokov za njunih pet otrok prevzame žena Tana, sam pa kuha za vikende, a redko pripravi kaj razkošnega. "Če kuham za otroke, potem pripravim testenine ali jed z rižem. Če pa obedujeva le z ženo, potem morda pripravim čudovit zrezek in preprosto solato," pravi in dodaja, da njegovi otroci niso izbirčni. "Vzgojila sva jih tako, da so pripravljeni poskusiti različne stvari in všeč jim je. To seveda ne pomeni, da jih pitava s tartufi in kaviarjem, a opogumljala sva jih, da so poskusili različno sadje in zelenjavo ter različne začimbe in teksture."

Sestavine, brez katerih ne more živeti

Gordon si kuhanja ne predstavlja brez soli Maldon, masla, ki ga sicer uporablja zmerno, in svežih začimb.

Ne omenjajte mu diete paleo

Ne le paleo, besedi, ki mu ju raje ne omenjajte, sta tudi vegansko in gluten. "Alergičen sem na vse tri," je povedal, medtem ko med kulinaričnimi trendi prezira vse jedi, ki niso sladice, a je njihov sestavni del pena ali mus.

Raje pomivalec kot natakar

Če bi moral izbirati med poklicem natakarja in pomivalca posode, bi se raje odločil za slednjega. "Manj 'sranja' moraš požreti," je utemeljil svojo izbiro.

Življenje načrtuje 15 mesecev vnaprej

V otroštvu se je z družino tolikokrat selil, da je obiskoval kar 17 različnih šol, zato se mu zdi stabilno družinsko življenje zelo pomembno. Z ženo Tano in hčerkama Megan, Matildo, Holly ter sinovoma Oscarjem in Jackom največ časa preživijo v Los Angelesu in v južnem Londonu. A čeprav je Ramsay družinski človek, je tudi deloholik. "Moje življenje je načrtovano za 15 mesecev vnaprej," pravi. "Trije tedni so zelo delovno intenzivni, sledijo štirje dnevi, ki so rezervirani samo za družino, da napolnim baterije, potem postopek ponovimo."

