Napad na slavnega kuharja Gordona Ramsaya

Neznani storilci so ameriške organe pregona obvestili, da se na domu britanskega kuharskega superzvezdnika Gordona Ramsaya v Los Angelesu streljajo. Policisti, ki so se odzvali na klic, so ugotovili, da se v resnici ni dogajalo nič sumljivega. Ramsay je bil namreč žrtev zelo nevarne potegavščine, katere končni cilj je policijo celo prepričati, da na lokaciji domnevnega kaznivega dejanja uporabi strelno orožje in s tem ogrozi žrtev potegavščine.