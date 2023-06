Za konec je komik poskrbel za nepozaben večer #recept

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je gostom pripravil Nejc Špeh, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupal. Kako so gostje ocenili njegovo pojedino, pa si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: Štala na pjate (domači narezek)

Sestavine:

domače klobase

domač pršut

ombolo

domač sir (3 vrste)

vložene olive

vložene peške – česnovi poganjki

vloženi jajčevci

kruh s svinjsko mastjo (od mame)

polnozrnat kruh s semenkami (od dekleta)

paradižniki in mozzarela z baziliko

Priprava:

Suho meso narežemo na tanke rezine. Klobaso nujno pod kotom devetdeset stopinj! Sir narežemo na kocke. S sirom in mesom bogato obložimo dve servirni deski (iz oljke) in postrežemo. Vložene sestavine postrežemo v posameznih posodicah.

GLAVNA JED: Istrijanska savna (črepnja)

Sestavine:

3 kg krompirja

2 kg svinjskega vrata

0,5 kg klobase

2 kg svinjskih reber

4 jajčevce

2 papriki

4 čebule

feferon

oljčno olje

4 dl vina

sol, poper

Priprava:

Ogenj v odprtem kurišču zakurimo vnaprej, da imamo dovolj žerjavice za pod in nad črepnjo. V veliko tarino narežemo vso zelenjavo, ki jo enakomerno narežemo na isto velike kose. Ko je vsa zelenjava narezana, jo začinimo s soljo, poprom, olivnim oljem in belim vinom. Nato z rokami temeljito premešamo, da so vsi deli zelenjave prepojeni. Nato jo pretresemo na črepnjo. Meso obrežemo in potremo s soljo in poprom ter ga postavimo na vrh zelenjave v celih kosih. Črepnjo postavimo na žerjavico, jo pokrijemo s pokrovom in tudi na pokrov damo žerjavico. Po 45 minutah vse premešamo, meso narežemo na manjše kose in vrnemo v peč za 45 minut, potem spet premešamo ter po potrebi še dopečemo. Ko smo gotovi, postrežemo. Preprosto.

Vegetarijanska jed (šparglji z jajci):

4 jajca

šop domačih špargljev

SLADICA : Čiči pa kaki (panacota s kakijevo marmelado in suhimi kakiji)

Sestavine:

panacotta

marmelada iz kakijev

sušeni kaki

Navodila:

Smetano, želatino in sladkor premešamo po receptu s spleta. Maso porazdelimo po servirnih posodah in jo damo v hladilnik čez noč. Pred serviranjem prelijemo z domačo kakijevo marmelado in domačimi sušenimi kakiji. Njam!

