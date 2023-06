Priljubljena pevka je svoje goste s pojedino popeljala v Grčijo #recept

V oddaji Riba, raca, rak nas je v Grčijo z grškimi specialitetami popeljala pevka Alenka Husić, ki jo večina najbolj pozna kot pevko v skupini Bepop. Čeprav se je zelo potrudila in poskrbela tudi za dobro vzdušje, so bili gostje Igor Mikič, Adrijana Kamnik, Nejc Špeh in Tin Vodopivec pri ocenah kar precej strogi.

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je gostom pripravila Alenka Husić, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupala. Kako so gostje ocenili njeno pojedino, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: Tzatziki + Saganaki

Sestavine za tzatziki

1 sveža velika kumara

2 lončka grškega jogurta Total (ali cca. 400–500 g kateregakoli grškega jogurta)

1 žlička jabolčnega kisa

100 ml dobrega deviškega olivnega olja

1–2 sesekljana stroka česna (oz. po okusu)

sol

Priprava:

Kumare olupimo, naribamo in ožamemo (morajo biti dobro ožete). V posodi (plastično ali stekleno za shranjevanje) premešamo kumare, jogurt, kis, olivno olje, česen. Dodamo sol. Poskusimo, ali je treba dodati malo soli ali več česna. Še enkrat premešamo in voilà! Po želji se lahko doda tudi malo naribanega korenčka.

Saganaki

Sestavine za saganaki:

pravi sir (mešanica kozjega, ovčjega in kravjega sira)

Priprava:

Sir oplaknemo pod mrzlo vodo, povaljamo po moki (ostanek moke otresemo) in ga popečemo v ponvi na olivnem olju (ne prevročem). Na eni in na drugi strani pečemo največ 10 min.

GLAVNA JED (Musaka z jajčevci in grška solata)

Sestavine:

3 jajčevci

5 krompirjev

rastlinsko olje (za cvrtje jajčevcev)

Sestavine za mesno omako:

500 g govejega ali jagnječjega mesa

2 rdeči čebuli (sesekljani)

2 stroka česna (sesekljan)

pelati in paradižnikov koncentrat

1 čajna žlička sladkorja

1 kozarec vina

ščepec morske soli in sveže mlet črni poper

1 lovorjev list

1 cimetova palčka

1/4 skodelice oljčnega olja

Sestavine za omako bešamel:

900 ml mleka

120 g masla

120 g moke

ščepec muškatnega oreščka

2 rumenjaka

100 g parmezana

sol po okusu

Priprava:

Jajčevce narežemo na pol centimetra široke kolobarje, izdatno posolimo in pustimo stati (s tem preprečimo njihovo grenkobo), vmes pripravimo mesno omako in krompir (da musaka zaradi kuhanega krompirja ne spusti preveč vode, krompir narežemo na kolobarje in popečemo v pečici), pripravimo še bešamel. Jajčevce v ponvi popečemo na obeh straneh, nato zlagamo sestavine v ločene posodice ali v eno večjo. V pekač zlagamo pripravljene sestavine, na dnu je krompir, nato sledi polovica jajčevcev, polovica popečenega mesa, sledi druga polovica jajčevcev, potem spet meso in po površini bešamel ter plast nastrganega parmezana. Pečemo v srednje vroči pečici 30 minut.

Sestavine za grško solato:

1–2 kumari

3–4 srednje veliki paradižniki

1–2 papriki

1 rdeča čebula

olive

sir feta

olivno olje + kis + sol

ščepec origana

Priprave:

Kumaro, paradižnike in papriko narežemo na kocke, čebulo sesekljamo. Vse skupaj damo v posodo, dodamo cele olive, začimbe, oljčno olje in kis ter dobro premešamo, da se okusi prepojijo. Solimo po okusu, dodamo še feto in še malo začimb.

SLADICA: Grški sladoled z medom in kandiranimi orehi

Sestavine:

200 ml smetane

5 žlic medu

ščepec soli

500 ml grškega polnomastnega jogurta

Kandirani orehi:

1 žlica masla

50 g orehov

25 g sladkorja

Priprava:

Na majhnem ognju razpustimo maslo. Ko se stopi, dodamo orehe in jih vseskozi mešamo. Po cca. 10 min dodamo sladkor. Ko se sladkor stopi, damo vse skupaj na papir za peko in pustimo, da se ohladi. Preden postrežemo, vse drobno nasekljamo, damo na sladoled, dodamo med in "kali oreksi" (dober tek v grščini)!

