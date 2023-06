Igor Mikič razkril: Pekel sem že kenguruje in krokodile #video

Na Planetu vsak teden kuhajo znani slovenski obrazi. Nocoj boste v oddaji Riba, raca, rak spremljali novo zasedbo, ki bo preizkušala svoje kuharske spretnosti pred kamero. Za štedilnik so tokrat stopili pevka Adrijana Kamnik, komika Tin Vodopivec in Nejc Špeh, peterico pa zaokrožujeta Alenka Husić in Igor Mikič, ki sta se v studiu pridružila voditeljema Suzani Kozel in Igorju Krmelju.