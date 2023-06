Gostje so bili šokirani: Franko, ali ni to nevarno? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, je večerjo za pet oseb nazadnje pripravljal Franko Bajc. Med večerjo pa jih ni osupnil samo s svojimi jedmi, ampak tudi z določenimi razkritji o sebi.

Miha Hercog je Franka Bajca med večerjo vprašal, s čim se v življenju največ ukvarja. "Največ časa mogoče zdaj posvetim konjem, športu in glasbi. To je neko sidro, kar pomeni, da te stvari počnem redno, preostalo pa zraven," mu je odvrnil.

Damjan Murko je nato priznal, da ga je Franko zelo presenetil, saj je bil prepričan, da, glede na njegovo goreče navdušenje nad športom, ni tako odgovorna, resna in profesionalna oseba. Navdušenja nad njim pa ni mogla skriti niti Kataya: "Zanimajo ga ljudje, življenje. Rad posluša zgodbe drugih ljudi, aktivno sodeluje v pogovoru, vsakogar sprašuje, in res ga zanima to, kar ljudje povedo."

Franko je svojim gostom nato zaupal, da dela tudi kot kaskader za filme in s tem vse osupnil. "Kaj, a res?!" niso mogli verjeti svojim ušesom. "To mi je zelo zanimiv poklic, vendar pa si ga ne bi upal izvajati, saj se zelo bojim višine," je priznal Miha Hercog, iz tega razloga pa dodal: "Vsa čast mu."

Tudi Damjan Murko se je strinjal, da je to nevaren poklic, Kataya pa je prav tako priznala, da se ji zdi to strašno. Franko je nato pojasnil, da ni vse tako nevarno: "Rad bi vse poskusil. Načeloma, ko se mi ponudi izziv, če imam le čas in če začutim neko stvar, poskusim."

Franko je verjetno prav iz tega razloga sprejel tudi izziv, ki ga prinaša oddaja Riba, raca, rak, in ga opravil z odliko, saj si je s trihodnim menijem prislužil vseh 20 točk.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode kriminalne dramske serije Skrivnosti Brokenwooda (The Brokenwood Mysteries), ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.