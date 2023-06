Exatlonovka s pojedino izpolnila pričakovanja svojih gostov #recept

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, je kot tretja v tem tednu svoje kuharske sposobnosti demonstrirala nekdanja exatlonovka Andreja Košir. Že pred tem so Franko Bajc, Miha Herzog, Damjan Murko in Kataya pričakovali, da bo nakdanja exatlonovka poskrbela, da bo večer nepozaben in zares je poskrbela, da je bilo temu tako. Dobila je popolno oceno 20 točk.

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je gostom pripravila Andreja Košir, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupala. Kako so gostje ocenili njeno pojedino, pa si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

Pozdrav iz kuhinje

Sestavine:

Češnjev paradižnik

Sir

Pršut

Rožmarinove vejice

Navodila:

Na kocke narezan sir ovijemo v pršut. Razpolovljen češnjev paradižnik postavimo na vrh kocke in postrežemo dekorirano z rožmarinovimi vejicami.

PREDJED: Brbončice žvižgajo

Sestavine:

Parmezan

Rakci

Mlad grah

Avokado

Mango

Granatno jabolko

Navodila:

Naribamo parmezan in ga v manjših kupčkih razporedimo na papir za peko. Pečemo v pečici na 200 stopinj 3 minute in potem pustimo, da se parmezan ohladi in strdi. Na koncu uporabimo kot dekoracijo. Zrel avokado razkoščičimo in pretlačimo. Dodamo malo limoninega soka in drobne koščke manga ter razporedimo po porcijah na krožnike. Na olju na hitro popečemo rakce in jih postavimo na posteljico avokadove tlačenke. Po krožniku posujemo še semena granatnega jabolka.

GLAVNA JED: Jakobov komet

Sestavine:

Grisini iz vlečenega testa

Panceta

Jakobove pokrovače

Cvetača

Maslo in olje

Navodila:

Vlečeno testo narežemo na trakce, po želji jih zavijemo po dolžini za lepši izgled, premažemo z jajcem in posujemo z mako ali sezamom. Pečemo po navodilih za testo. V vodi skuhamo cvetačo. Ko je kuhana jo solimo in popopramo po okusu in zmiksamo v pire. Mlad grah vzamemo iz strokov in ga na hitro prekuhamo. Školjke popečemo na mešanici masla in olja dokler niso zlato zapečene, nato odstavimo in začinimo po okusu. V isti maščobi popečemo na majhne kockice narezano slanino, s katero dekoriramo školjke ob postrežbi.

Solata:

Oparjena mlada špinača

Pečene pinjole

SLADICA: Sladki vodnjak

Sestavine:

Čokolada

Melona

Ananas

Jagode

Granatno jabolko

Priprava:

Sadje narežemo v velikost grižljajev. Čokolado stopimo v parni kopeli in jo postrežemo v čokoladni fontani.

Kulinarična oddaja Riba, raca, rak je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri. V svoje kuhinje nas bodo ta teden povabili Damjan Murko, Kataya, Miha Hercog ter exatlonovca Andreja Košir in Franko Bajc.

