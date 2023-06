"Mislila sem, da bo bolje, ampak je bil skorajšnji polom" #recept

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, je kot prva v petem tednu kuhalnice vihtela pevka Kataya. Gostje Andreja Košir, Miha Herzog, Damjan Murko in Franko Bajc so so bili navdušeni nad njenim gostoljubjem, nekoliko manj pa nad hrano. Tudi Kataya je priznala, da je vse skupaj mejilo na polomijo.