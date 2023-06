To so znani, ki bodo tokrat kuhali v oddaji Riba, raca, rak

Nov teden oddaje Riba, raca, rak prinaša nova kuharska presenečenja ter kuharje in kuharice, ki jih poznamo z drugih področij, tokrat pa nas bodo skušali navdušiti s svojimi kulinaričnimi sposobnostmi in pogostitvami. V svoje kuhinje nas bodo od ponedeljka do petka ob 20. uri povabili Damjan Murko, Kataya, Miha Hercog ter exatlonovca Andreja Košir in Franko Bajc.