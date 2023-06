Vas zanima, kako pripraviti božansko dobro sladico? #recept

Če bi želeli tudi sami poskusiti jedi, ki jih je svojim gostom pripravila Špela Gornik, si lahko pomagate s spodnjimi recepti, ki nam jih je zaupala. Kako so gostje ocenili njeno pojedino, pa si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

PREDJED: Ljubezen po tuje (brezglutenski lunini kolački- tradicionalna kitajska jed)

Foto: Planet TV

Sestavine:

1 večji vijoličen sladek krompir

260g brezglutenske moke

4 žlice lepljive riževe moke

300ml sojinega mleka

sol

čičerika in poljubni namaz za polnilo

Priprava:

Sladek krompir nareži na koščke in kuhaj v sopari 15 min. Ko je krompir kuhan, mu dodaj sojino mleko in ga zmečkaj. Mešanici postopoma dodajaj brezglutensko in lepljivo riževo moko in jo primerno začini s soljo. Testo zavij v plastično folijo in pusti počivati v hladilniku min. 30 minut. Medtem pripravi polnilo za kolačke. V našem primeru je bila to soja z namazom iz paprike. Po 30 minutah iz testo v dlaneh sploščiš v palačinkice. Te napolniš s polnilom in oblikuješ v kroglice. Kroglice s pomočjo modelčkov oblikuješ v umetelne lunine kolačke. Pečeš jih v naprej segreti pečici na 180°, 20-30 min.

GLAVNA JED: Ni žetve brez setve (ajdova kaša iz domače zelenjave)

Foto: Planet TV

Sestavine:

ajdova kaša

raznovrstna domača zelenjava

čemaž

sol

bučna in sončnična semena

mleto meso (mesna različica)

dimljen tofu (vegi različica)

brezglutenska sojina omaka

Priprava:

Iz domače zelenjave pripraviš jušno osnovo. Juho kuhaš približno 1-2h in v njej pripraviš ajdovo kašo. Čemaž narežeš in popražiš na olju skupaj z mletim mesom (za zalivanje uporabiš juho) oz. dimljenim tofujem (ki ga začiniš z brezglutensko sojino omako). Serviraš skupaj s semeni. Bučna semena se uporabljajo v prvi polovici ženskega ciklusa, sončnična pa v drugi polovici (od ovulacije do konca menstruacije).

SLADICA: Prizemljevanje božanske ljubezni (brezglutenske čokoladne tortice)

Foto: Planet TV

Sestavine:

250 g masla brez laktoze

300 g mletih mandljev

3 vanili sladkorji

250 g kvalitetne temne čokolade za topljenje

manjša kvalitetna bela čokolada za topljenje

6 jajc

vložene višnje

Priprava:

Začneš z jajci; ločiš rumenjake od beljakov. Beljakom dodaš 2 vanili sladkorja in jih stepeš v sneg. Stopiš maslo. Rumenjake premešaš in jim dodaš 1 vanili sladkor. Dodaš stopljeno maslo. Kasneje dodaš še mlete mandlje. V parni kopeli stopiš temno čokolado. Mešanici vmešaš stopljeno temno čokolado in na koncu še sneg iz beljakov. Preliješ v model za pečenje in vstaviš v pečico segreto na 180° za 40 minut. Za krašenje s pismenkami uporabljamo topljeno belo čokolado. Postrežemo s prilogo višenj, ki torti prinašajo svežino.

