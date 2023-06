Kaj takšnega se v tej kuharski oddaji še ni zgodilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, je nazadnje večerjo za pet ljudi kuhala pevka Alya. Svoje goste je povsem presenetila že ob serviranju predjedi, ko jim je oznanila, da sama večerje sploh ne bo jedla.

Alya je svojim štirim gostom za predjed pripravila popečene veganske kruhke, namazan s pašteto iz mola ter dekorirane z olivami in redkvijo. "Ta predjed je videti fenomenalno," je bila navdušenja Tanja Ribič, še bolj pa Tinkara Kovač, ki je razkrila: "Riba mol je bila ena mojih prvih jedi in moja mama mi je rekla, da mi jo je v zelo zgodnjem življenjskem obdobju kuhala vsak dan."

Alya je nato vsem zaželela, naj jim tekne, obenem pa jih presenetila z oznanilom: "Jaz vam moram priznati, da sem se najedla že, ko sem pripravljala vašo hrano, tako da vas bom samo opazovala." Vsi gostje so bili presenečeni, Tanjo pa je zanimalo, kako to, da je potem včeraj pri Nenadu jedla.

Alya je pojasnila: "Jaz drugače ne večerjam, zato sem tako prijazna, da ko grem h gostiteljem, z veseljem poskusim hrano, ampak ker sem danes sama pripravljala vse skupaj, pa vem, kakšnega okusa je." Tanja Ribič je v odgovoru priznala, da si težko predstavlja, da bi to storila sama, a zatrdila, da to o Alji pove samo nekaj: "Ona je tak srček, da uživa, tudi če samo drugi uživajo."

In gostje so v njeni pojedini resnični uživali. S svojim menijem jih je povsem osupnila in si od vsakega prislužila najvišjo oceno, kar pomeni, da je prva v tem tednu dosegla vseh 20 točk. Pa bo edina ali bo njen dosežek že nocoj izenačila Tinkara Kovač?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri. Nocoj ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

