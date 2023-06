"Moram priznati, da imam kar malo treme" #video

Ta teden bodo od ponedeljka do petka ob 20. uri v oddaji Riba, raca, rak kuhali igralca Tanja Ribič in Nenad Tokalić - Nešo, pevki Alya in Tinkara Kovač ter partnerska terapevtka Špela Gornik. Prvi bo nocoj za kuhinjski štedilnik stopil Nenad, ki je priznal, da čuti veliko več treme kot pred igralskim nastopom.

Igralec Nenad Tokalić - Nešo je sicer dobro vajen nastopanja, ampak nocoj mu bo priprava večerje za pet oseb v oddaji Riba, raca, rak predstavljala kar zahteven izziv. "Moram priznati, da imam kar malo treme," je izdal med samim pripravljanjem jedi.

Poudaril je, da ne glede na njegove igralske sposobnosti in znanja, je tudi on pred kamerami povsem običajen človek, ki ga malo mučijo živci: "Zdaj pa še posebej, ko imam tako nalogo, kot je to kuhanje za svoje ugledne goste. Tega ne delam prav pogosto in zato je prisotna trema."

Nenad pa je poleg tega, da ga muči trema, razkril tudi, da v kuhinji ni prav vešč, saj večinoma pripravlja le zajtrke ali pa prigrizke. Kako uspešno se bo, glede na vse to, nocoj odrezal pri pripravi trihodne večerje za štiri zelo zahtevne gostje?

