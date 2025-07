Prestižnih 0–400–0 km/h: nor rekord Hrvatov, ki so ga izmerili Slovenci #foto

Hrvaški Rimac ima v rokah spet prestižni rekord 0–400–0 kilometrov na uro, kar so z nevero R zmogli v dobrih 25 sekundah. Še osem let nazaj je bugatti chiron za tak pospešek in zaviranje potreboval 42 sekund.

To je eden najnenavadnejših avtomobilskih rekordov, a obenem zelo prestižen. Najprej zato, ker predstavlja vrh zmogljivosti avtomobilov, pnevmatik in zavor. Toda še pomembnejši razlog je, da se lahko le peščica avtomobilskih proizvajalcev poteguje zanj. Zelo redki so avtomobili, ki so sposobni voziti s hitrostjo 400 kilometrov na uro.

Ta rekord je zelo kompleksen, saj združuje skoraj vse tehnične izzive. Treba je sunkovito speljati z mesta, nato zadržati zvezno pospeševanje tudi pri hitrostih dirkalnikov formule ena in doseči magično mejo 400 kilometrov na uro. Nato sledijo še zmogljivosti pojemkov in zavor.

Prvi serijski avtomobil, ki je dosegel hitrost 400 kilometrov na uro, je bil bugatti veyron.

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili

V zadnjih letih se na vrhu dosežkov izmenjujeta hrvaški Rimac in švedski Koenigsegg. Najprej je imel rekord Rimac s klasično nevero, nato ga je Koenigsegg izboljšal z modeloma regera in jesko absolut. Toda zdaj so pri Rimcu na test poslali različico nevera R in dosežek jeska popravili za 2,04 sekunde. Novi rekordni čas je 25 sekund in 79 stotink. V tem času je avtomobil pospešil do "štiristotice" in se nato varno ustavil.

Tudi vmesni časi so impresivni: do sto kilometrov na uro je nevera R pospešila v 1,72 sekunde, do 200 kilometrov na uro pa v 3,95 sekunde. Tudi za "tristotico" so potrebovali vsega 7,8 sekunde, za "štiristotico" pa 17,3 sekunde. Ključni rekord 0-400-0 kilometrov na uro torej zdaj znaša 25,79 sekunde.

Dozdajšnji rekordi 0–400–0 kilometrov na uro:

2017: bugatti chiron , 42 sekunde

, 42 sekunde 2017: koenigsegg agera , 37,28 sekunde

, 37,28 sekunde 2019: koenigsegg regera , 31,49 sekunde

, 31,49 sekunde 2023: rimac nevera , 29,94 sekunde

, 29,94 sekunde 2023: koenigsegg regera , 28,81 sekunde

, 28,81 sekunde 2024: koenigsegg jesko , 27,83 sekunde

, 27,83 sekunde 2025: rimac nevera R, 25,79 sekunde

V primerjavi s klasično nevero ima različica R boljši aerodinamični paket, nepremične zadnje krilce, večji difuzor za 15 odstotkov večji podlak. Sistemska moč pogona znaša več kot dva tisoč "konjev". Obuli so jo v Michelinove pnevmatike cup 2s.

Prvi avtomobil, ki se je ponašal s tem rekordom, je bil leta 2017 bugatti chiron. Za celotno pot je potreboval kar 42 sekund. Nato so še istega leta rekord popravili prav pri Koenigseggu s časom 37,2 sekunde. Napredek je bil hiter in v osmih letih je nevera R dosežek chirona izboljšala že za 40 odstotkov.

Rekorde so merili Slovenci

In še to – uradni partner Rimac Automobili pri podiranju rekordov na nemški stezi Papenburg je bil Dewesoft, slovensko visokotehnološko podjetje na področju merilne tehnologije. Med uradnimi fotografijami s podiranja rekordov je tudi izmerjena najvišja hitrost rimac nevere R, ki je med testom znašala kar 431 kilometrov na uro.