Rimac prvi po številu prijavljenih patentov iz Hrvaške, a s težavami pri novih projektih

Podjetja iz skupine Rimac so po zadnjih dostopnih podatkih iz leta 2022 prijavila več kot sto patentov, navaja Autonet. Največ so jih prijavili v EU, ZDA in na Kitajskem, ker so to tudi njihovi glavni trgi.

Razvoj samovozečega taksija

V skupini Rimac sicer ne proizvajajo samo tehnologije za lastne avtomobile, ampak tudi sisteme za električne pogone in baterijske sisteme za druge izdelovalce avtomobilov. Obenem razvijajo tudi druge projekte.

Največ pozornosti Rimac trenutno namenja razvoju samovozečega taksi vozila, ki naj bi po zadnjih napovedih začel voziti leta 2026. Projekt razvija podjetje Project 3 Mobility (P3M), ki sta ga poleg Rimca ustanovila še direktor za strategijo v podjetju Rimac Automobili Marko Pejković in glavni oblikovalec v tem podjetju Adriano Mudri.

Želja po prodoru na svetovni trg

Projekt t. i. robotaksija ocenjujejo na okoli 450 milijonov evrov, več kot tretjino nepovratnih sredstev pa bosta prispevali država in EU iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Poleg razvoja in proizvodnje avtomobilov vključuje gradnjo centra mobilnosti, parka, trga, skladišča in polnilnic za samovozeče taksije v Zagrebu.

Z avtonomnim vozilom, ki so ga poimenovali Verne, želi Rimac prodreti tudi na svetovni trg. Po navedbah podjetja so doslej sklenili dogovor z 11 mesti v EU, Veliki Britaniji in na Bližnjem vzhodu, dogovori pa potekajo še z več kot 30 mesti po svetu.

Ponesrečen poskus v Zagrebu

Vozilo je podjetje konec junija predstavilo na posebnem dogodku v Zagrebu, kjer pa se vozilo, ko ga je Rimac s pametnim telefonom želel poklicati na oder, ni odzvalo. Tako so si novinarji lahko ogledali samo zunanjost in notranjost vozila, čemur so sledili kritike v medijih in pozivi k vračilu nepovratnih sredstev.

Vozilo bo imelo glede na predstavljeni primerek dva sedeža ter bo brez volana in stopalk. Namesto armaturne plošče bo imelo 43-palčni zaslon, uporabnik pa bo lahko vozilo popolnoma prilagodil sebi in svojim željam.

Padec prihodkov in izguba za 12 milijonov evrov

Skupina Rimac je sicer po pisanju portala Forbes Hrvaška v preteklem letu utrpela več kot 20-odstotni padec prihodkov na 9,6 milijona evrov in ustvarila več kot 12 milijonov evrov izgube. Rimac je tri leta po začetku serijske proizvodnje paradnega električnega avtomobila Nevera maja priznal tudi, da so doslej prodali le 50 primerkov tega vozila, kar je tretjina načrtovanega števila.