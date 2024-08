Rimac Automobili bodo na avtomobilskem šovu v Montereyju razkril svoj nov avtomobil. Informacije o njem so zelo skope, enako je tudi s fotografijami. Hrvati so razkrili del sprednjega dela in spojler na zadku, avtomobil pa napovedujejo kot radikalnega. Z njim naj bi spoznali znamko Rimac kot je do zdaj še nismo bili vajeni.

Kakšen bo pogon?

Tako tudi še ni znano, ali gre za novo različico električne superšportne nevere, ali pa za povsem nov model. Mate Rimac, ustanovitelj podjetja, je pred meseci med vrsticami napovedal tudi možnost superšportnih avtomobilov s klasičnimi bencinskimi motorji. V novem Bugattijevem superšportniku so tako pokazali visokozmogljiv priključno hibridni pogon. Se lahko podobna rešitev prvič znajde tudi pod znamko Rimac, ki je bistvo svojega posla sicer postavila na temeljih razvoja baterijskih sistemov za avtomobile?

Zadnja novost Rimca je bil sicer koncept samovozečega robotaksija, kar pa je produkt povsem druge usmeritve kot so prestižni superšportniki. Rimac bo tančico skrivnosti z “radikalnega” avtomobila odstranil še v tem tednu.