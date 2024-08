Rimac Automobili so pri električni superšportni neveri z različico R še podvojili sistemsko moč in se prek meje dva tisoč "konjev" pridružili koenigsegg gemeri. Medtem ko je nevera R še vedno avtomobil za vsakodnevno uporabo, Hrvati razvijajo še bolj skrajen avtomobil, je za Motor1 potrdil izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Mate Rimac. To bo superšportnik za dirkališča, ki bo imel le vozniški sedež, tega pa bodo postavili na sredino avtomobila.

"Z izjemo varnostnih zahtev tu ni pravil. Hitrejši bo od formule ena in od prototipov za Le Mans," pompozno napoveduje Rimac.

Pokazali naj bi ga že proti koncu letošnjega leta. Avtomobil ne bo nastal na neverini, temveč na tehnično ločeni platformi. Rimac je potrdil, da se s tem avtomobilom ne bo mogoče zapeljati na cesto v vsakdanji promet.

Foto – nova rimac nevera R