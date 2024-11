Novi savdski avtomobili: po pogone so prišli na Hrvaško #foto

Ceer je skupno podjetje tajvanskega proizvajalca Foxconn in javnega investicijskega sklada Savdske Arabije, ki ga poznamo od začetka leta 2022. Ceer želi postati savdska avtomobilska znamka, ki pa je osredotočena na električne pogone in vsaj sprva na področje Bližnjega vzhoda in severne Afrike. Prve avtomobile naj bi predstavili že leta 2025, a za zdaj uradnih potrditev načrta proizvodnje in časovnice lansiranja vozil še ni.

Pri Ceer pa so potrdili partnerstvo s hrvaškim Rimac Automobili, ki bo Savdijcem dobavljal svoje visokotehnološke električne pogone.

To je še eden izmed dogovorov, ki ga je Rimac letos sklenil z večjimi avtomobilskimi proizvajalci. Ti dogovori po besedah Mateja Rimca zagotavljajo proizvodnjo več deset tisoč električnih pogonov. Med naročniki je letos izstopal predvsem BMW, ki je z Rimcem sklenil strateško tehnično partnerstvo za razvoj električnih platform in vozil.

Foto: Rimac Automobili

