Neuradno: Rimac bi iz partnerstva z Bugattijem izplačal Porsche

Pred slabimi petimi leti sta hrvaški Rimac Automobili in Porsche vstopila v skupno podjetje in prevzela znamko Bugatti. Zdaj naj bi Hrvati, po poročanju Bloomberga in sklicevaje na vire s poznavanjem razmer, razmišljali o izplačilu Porscheja. To bi jim prineslo popoln nadzor nad podjetjem in Bugattijem, prav tako pa bi odprlo možnost sodelovanja z drugimi proizvajalci.

V družbi Bugatti Rimac d.o.o. ima 55 odstotkov lastništva Rimac Group, 45 odstotkov pa Porsche. Pri Rimac Group so lastniki Mate Rimac (35 odstotkov), Porsche (22 odstotkov), Hyundai (11 odstotkov) in preostali investitorji (32 odstotkov).

Sodeč po neuradnih poročilih naj bi Rimac Automobili že pristopil k Porscheju z namenom odkupa njihovega 45-odstotnega lastniškega deleža. Rimac vrednost skupnega podjetja ocenjuje na več kot milijardo evrov.

Rimac in Porsche sta povezana tudi izven partnerstva z Bugattijem. Porsche je namreč 22-odstotni lastnik Rimac Automobili. Porsche bi z izplačilom dobil zalogo kapitala, ki bi jo lahko unovčil na drugih področjih. Glede na lansko težko leto za Porsche bi bila taka finančna injekcija lahko pozitivna pri iskanju novih partnerstev.

Bugatti bo prihodnje leto na ceste pripeljal svoj novi avtomobil tourbillon, ki ga poganja hibridni pogon (osnova je motor V-16) s sistemsko močjo 1.800 "konjev".