Rimac je pripravil še zmogljivejšo različico nevere z oznako R. Ta ima sistemsko moč prek 2.000 “konjev” in pospešek do 300 kilometrov na uro v zgolj dobrih osmih sekundah.

Rimac Automobili je v Montereyju za petične kupce pripravil še bistveno zmogljivejšo različico svoje električne superšportne nevere. Bolj kot sam avtomobil je za Rimac avtomobil pomemben kot konkreten primer, kako zmogljiv elektropogon in visokotehnološki baterijski sistem so sposobni izdelati.

Moč neverinega pogona so povečali prek dva tisoč “konjev”. To je po koenigseggu gemeri šele drugi serijski avtomobil v tem ekskluzivnem klubu.

Foto: Rimac Automobili

Do 300 kilometrov na uro v osmih sekundah

Kapaciteta baterije je 108 kilovatnih ur (kWh), natančna sistemska moč pogona pa 2.107 “konjev”. najbolj zgovorni so podatki, kaj taka nevera R zmore - do sto kilometrov na uro pospeši v 1,8 sekunde, do dvesto v 4,3 sekunde, do “tristotice” pa v 8,6 sekunde. Najvišja hitrost znaša 412 kilometrov na uro.

Še bolj agresivne so tudi nastavitve podvozja in vektorskega razporejanja navora, saj se z oznako R tudi spreminja narava avtomobila. Klasična nevera je uživaški in potovalni superšportnik, nevera R pa izrazit hiperšportnik za poln izkoristek na dirkaških stezah.

Aerodinamični podtlak so povečali za 15 odstotkov, aerodinamično učinkovitost pa za 10 odstotkov. Na delu steze Nardo, ki je namenjena preizkusu vodljivosti, so čas nevere izboljšali za 3,8 sekunde.

Izdelali jih bodo kvečjemu 40

Nevera R bo zelo omejena serija, saj jih bodo pri Rimcu izdelali največ 40 - če bo toliko zanjo sploh kupcev. Toda za Rimca je glavni vir posla vendarle dobava tehnoloških rešitev za druge proizvajalce in nevera R bo očitno odličen primer znanja podjetja iz hrvaške Svete Nedelje.

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili

Foto: Rimac Automobili