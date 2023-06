Nika Krmec razkriva: Vanj sem se čisto zatrapala #video

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, si je nazadnje nadela kuharski predpasnik Nika Krmec. Še preden so pri njej pozvonili gostje, je Nika razkrila, v katerega sotekmovalca iz oddaje je bila v najstniških letih zatrapana, svojo plat njune zgodbe pa je razkril tudi on.

Komentator Klemen Bunderla je Niko Krmec prosil, če lahko izda kaj več o tem, da je bil David Amaro njen prvi fant. "Z Davidom sva se spoznala na našem prvem nastopu v Rušah. In on je prišel tja, jaz ga prej nisem poznala in sem bila prav osupnjena, kdo je ta fant in kako poje," mu je odvrnila Nika, nato pa iskreno dodala še:

"Jaz sem se vanj čisto zatrapala. In potem sva bila skupaj. Kmalu zatem sem ga očarala." Nika je razkrila, da jo je na prvi zmenek peljal v kino, kjer jo je prvič videl s spuščenimi lasmi in bil nad njeno pojavo navdušen.

Je pa na drugi strani tudi David Amaro svojim sotekmovalcem med vožnjo na večerjo izdal, da je bila Nika njegova prva punca in da sta se na prvem zmenku v kinu tudi poljubila. "Dve leti sva bila skupaj, potem me je pa ona pustila," je še z žalostjo v očeh dodal, Nika pa je o njunem razhodu povedala:

"Baje, da sem ga jaz pustila preko telefona. To mi je povedal zadnjič. Jaz temu sicer ne verjamem in trdim, da to ni bilo tako, ampak se strinjava, da se ne strinjava."

Ne glede na ta žalostni konec njune zveze pa je David svojemu bivšemu dekletu za pripravljeno večerjo namenil vseh pet točk, enako navdušeni pa so bili nad njeno kuho tudi ostali trije kandidati. Nika Krmec je tako prva ta teden osvojila vseh možnih 20 točk in prevzela vodstvo.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri!

