Nocojšnji kuhar razkril, kaj znana Slovenka počne, ko ugasnejo kamere #video

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, bo nocoj za kuhinjski štedilnik stopil komik in pisatelj Rok Bohinc. Med pripravo svojega trihodnega menija bo razkril, kaj počne pevka Saša Lešnjak, ko ugasnejo kamere.

V oddaji Riba, raca, rak bo nocoj večerjo pripravljal Rok Bohinc. Obiskali ga bodo Nika Krmec, Saša Lešnjek, David Amaro in Salome. Vsi skupaj se družijo že par dni, med pripravo svoje večerje pa je Rok razkril, kaj je v času tega druženja ugotovil o Saši.

"Saša absolutno največ poje. To je neverjetno, ampak to so ti majhni ljudje, ki imajo pospešen metabolizem. Ona poje res vse. Zelo je hecno, ker dostikrat, ko se kamere ugasnejo, ona tisto, kar je ostalo, prične jesti. Sploh ne vem, kam to da," je razkril Rok.

Mu bo nocoj uspelo pripraviti tako dobro večerjo, da bo Saša tudi pri njemu pojedla vse, kar bo ostalo?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Nocoj pa ne zamudite še epizode šova Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki bo sledila ob 21. uri.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.