"Jaz bi nocoj raje dobil klofuto" #video

Saša Lešnjak je razkrila, da Salome, Niki Krmec, Roku Bohincu in Davidu Amaru pripravlja za glavno jed smetanove klofutice s škampi. "Mislim, da bo to povzročilo veliko zmede pri mojih obiskovalcih," je priznala in njeno predvidevanje je bilo povsem pravilno.

"Pojma nimam, kaj so klofutice. Zdaj ne vem, ali si bo dala smetano na roke in vsem dala klofuto, čeprav srčno upam, da ne," je po prvem vtisu ob branju jedilnika dejal David Amaro. Na drugi strani pa je Saša vseeno brezskrbno opisovala, kako se pravilno očisti škampe, ki jih bo uporabila v svoji glavni jedi …

Ne glede na vse to pa je ime glavne jedi vzbudilo veliko dvomov in skrbi tudi pri Roku Bohincu, saj je dejal: "Mene malo skrbi, da bodo to zelo majhne porcije. Jaz bi namreč rad dobil smetanovo klofuto, ne pa klofutico … No, naj bo."

Naslov več kot očitno za moška gosta ne obeta veliko. Kaj pa bosta o tem povedali Salome in Nika Krmec? Bodo na koncu stanovanje zapustili siti in navdušeni ali samo deloma siti in razočarani?

