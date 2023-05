Tako so se gostje pošalili na račun Urške Vučak Markež in jo skoraj spravili v jok #video

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, si je kuharski predpasnik nazadnje nadela Urška Vučak Markež. Svoje goste je sprva navdušila s sedmimi predjedmi, ko pa je postregla glavno jed, so si jo njeni gostje tako privoščili, da so jo s svojo potegavščino skoraj spravili v jok.

Urška Vučak Markež je Tomažu Miheliču, Timu Koresu, Tinkari Fortuna in Miranu Rudanu že za predjed postregla sedem različnih jedi. Zavedala se je, da je to količinsko naneslo kar veliko, zato je glavno jed na mizo postregla v ponvi in gostom naročila, naj si vsak naloži toliko, kolikor še zmore pojesti. Pripravila je namreč zrezke iz svinjske vratovine in kruhovo rulado, zraven pa postregla še solato iz rdeče pese.

Urška je sicer priznala, da tudi njo zanima, kakšnega okusa je, ko pa so gostje naredili prvi grižljaj, so se začeli nelagodno spogledovati. Tomaž je Urški kar rekel: "Ma kaj si s tem naredila?!" Urška je bila povsem šokirana: "Nisem si mislila, da bo povedal po resnici. To me je zelo presenetilo, saj sem mislila, da bo pač stisnil zobe in pojedel, tudi če ni dobro. Ampak on je to kar rekel, pa zraven mene je sedel. Lahko bi ga mahnila, pa ga nisem."

Tomaž je še naprej tarnal, da je vse skupaj preveč slano, tudi preostali gostje pa so nelagodno pokašljevali. "Ne počutim se ravno najboljše. Res me skrbi, ker mi ravno pri tej omaki ni šlo vse po načrtu," je še priznala zaskrbljena Urška.

Naposled so gostje le razkrili, da se samo šalijo, saj so se že prej dogovorili, da bodo izvedli to potegavščino. "Zdaj se vidi, kdo je igralka," je zadovoljno dejal Tomaž. Urška še kar ni mogla dojeti, kaj se je zgodilo, saj je na samem potarnala: "Ne morem verjeti, kako sem jaz naivna. Mene lahko res vsak, ki zna šteti do pet, prinese okoli."

Gostje so ji nato vseeno zatrdili, da je njena glavna jed odlična! To so potrdili tudi s svojimi ocenami, saj je prva v tem šovu osvojila kar vseh 20 točk!

