"Glavna jed ni bila videti ravno okusna" #video

V oddaji Riba, raca, rak, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri, se je v vlogi kuharja prvi preizkusil Miran Rudan. Za glavno jed je postregel rostbif in pire krompir z omako, prezentacija pa na prvi pogled po mnenju Tomaža Miheliča in Urške Vučak Markež ni bila videti najbolj okusna.

Glavno jed je Tinkari Fortuna, Tomažu Miheliču, Urški Vučak Markež in Timu Koresu – Koriju postregel kar sin Mirana Rudana. Medtem ko je Tamara vzklikala "vau", pa Tomaž ni delil njenega navdušenja, saj je dejal:

"In potem je prišla glavna jed. To je bil pire krompir, sicer ena od mojih najljubših jedi, ampak sem dobil občutek, da je dobil ravno tiste dni v mesecu, ker je bila na njem rdeča juha, ki je bila tudi videti tako tako kot …"

Prezentacija glavne jedi pa ni bila všeč niti Urški. "Glavna jed ni bila videti ravno okusno. Razen mesa," je priznala. Na drugi strani pa se Tim ni prav nič obremenjeval s podobo na krožniku, želel si je samo, da bo njegov rostbif pečen tako, kot mora biti: "S skorjico in rožnato sredino."

Ne glede na vse pomisleke pa so bili prav vsi gostje navdušeni že ob prvem grižljaju. "Moram priznati, da je bil zrezek odličen," je dejala Urška, navdušen pa je bil tudi Tomaž, ki je priznal: "Videz vara. Tudi jaz se držim načela, da ni pomemben videz, ampak vsebina, in tukaj me je okus potem sezul."

Zelo zadovoljen pa je bil tudi Miran Rudan: "Ko sem se ozrl levo in desno in videl, kakšno zadovoljstvo je med njimi, sem bil tudi jaz nekako počaščen. Meni je to res v čast in počutim se, vsaj prvi dan, kot zmagovalec." Pevcu je pripravljena večerja prinesla 18 točk.

Urška je sicer ne glede na vse pohvale imela kar nekaj pripomb na Miranovo kuho in povedala, da nekatere jedi pripravi boljše. To bo imela priložnost dokazati že nocoj, saj je prav ona na vrsti, da si nadene kuharski predpasnik in pripravi večerjo.

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri!

