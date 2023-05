To so znani, ki bodo kuhali v drugem tednu oddaje Riba, raca, rak

V drugem tednu oddaje Riba, raca, rak, ki jo na Planetu spremljamo od ponedeljka do petka ob 20. uri, se bodo v pripravi večerje za štiri znane goste preizkusili Urška Vučak Markež, Tim Kores, Tinkara Fortuna, Miran Rudan in Tomaž Mihelič. Kdo se bo v kuhanju in postrežbi predjedi, glavne jedi in sladice odrezal bolje ter obveljal za najboljšega gostitelja oz. gostiteljico?