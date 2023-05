Ste videli, kaj je Rebeka Dremelj pripravila svojim VIP-gostom #recept

Če bi si tudi sami doma želeli pripraviti jedi, ki jih je svojim gostom v oddaji Riba, raca, rak skuhala Rebeka Dremelj, vam bodo v pomoč spodnji recepti, ki nam jih je zaupala.

Predjed: Grinč tartuzl (zeleni rezanci s tartufi)

Sestavine:

zeleni rezanci

smetana za kuhanje

tartufata

kakšen sušen tartuf za dekoracijo

sušeni paradižnike v olju

Priprava: Na olju prepražimo česen, dodamo narezane paradižnike, dodamo še malo olja iz vloženih sušenih paradižnikov, smetano za kuhanje, začimbe ( sol, poper, bazilika), malo pokuhamo, dodamo tartufato in omaka je pripravljena. Zelene rezance skuhamo po navodilih proizvajalca in vse skuhaj pomešamo in postrežemo.

Glavna jed: Red tornado (hobotnica z zelenjavo izpod peke)

Sestavine:

hobotnica

različna zelenjava

belo vino

olivno olje

Priprava: Hobotnico predhodno skuhamo predhodno. V pekač dodamo krompir, hobotnico, redkvico, korenje, črne in zelene olive, zeleno papriko in bučke, vse skupaj naoljimo in začinimo, ter pečemo cca. 40-50 minut. Cca pol ure z zaprto loputo, 15 min še z odprto. Rebeka je jed pripravila v aparatu za peko izpod peke. Če bi to delali v pečici, bi pekli cca. 30 minut pokrito s folijo in cca. 15 min na 200 stopij odkrito.

Sladica: Čokonjami (bananin suši)

Sestavine:

tortilje

lešnikov namaz

kokosova moka

banana

različno sadje

Priprava: Tortilijo namažemo z lešnikovim namazom, vanjo položimo celo banano, posipamo lešniki in pečemo v air frayerju cca 5 minut. Narežemo na koščke, da izgleda kot suši, prelijemo še malo stopljene čokolade, dodamo kako jagodo in posipamo s kokosom.

