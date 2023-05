Šunka v sladici? Tako daleč gre Filip Flisar. #video

Na Planetu si boste lahko nocoj premierno ogledali novo oddajo Riba, Raca, Rak. Vsak teden bo kuhalo pet znanih Slovencev in Slovenk, svoje jedi pa bodo tudi ocenili s točkami in na koncu tedna dobili zmagovalca. Ob 20. uri na Planetu.

Pinceta in ročni plinski gorilnik. Tudi to sta kuhinjska pripomočka, ki jih nekdanji profesionalni smučar Filip Flisar pozna in uporablja v svoji kuhinji. To bo dokazal tudi v novi kuharski oddaji Riba, raca, rak. Gostje bodo zagotovo ostalih odprtih ust, ko bodo videli njegovo kuhinjo, še bolj pa, ko bodo videli njegove sestavine. Njegova rdeča nit pri kuhanju bo šunka.

"Pohorske šunke," kot pravi svojim bedrom štajerski brkač, so ga pripeljale čez cilj leta 2015, ko je postal svetovni prvak. Zato se je po smučanju zdaj posvetil tudi drugim zmagam pri svoji drugi ljubezni – hrani. Začel je izdelovati svojo šunko, ki jo je poimenoval Pohorska šunka. Zato se je odločil, da bo njegova večerja imela posebno zgodbo. V vsako jed bo skušal vplesti šunko, tudi v sladico. "Ne moreš pa dati rezino šunke gor na sladico, pa je, jo je treba malo drugače pripravit." Več pa v videu zgoraj.

Ker pa gre za prvo večerjo, bo Filip dobil le namig, da je nekdo od njegovih gostov vegan in za povrhu vsega še intoleranten na laktozo. Kako se bo spopadel s tem izzivom in ali bodo vsi gostje poskusili njegovo šunko, preverite že nocoj na Planetu.

Kuharska pustolovščina bo premierno na Planetu že NOCOJ ob 20. uri, ko bo kot prvi kuhal Filip Flisar, že jutri pa se bo svoje znanje za štedilnikom pokazal 6Pack Čukur.

