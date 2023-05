Izziv: bi si upali kuhati goli? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek, 15. maja, se na Planetu začne nova kulinarična pustolovščina. V oddaji Riba, raca, rak bodo kuhali znani Slovenci in Slovenke v svojih domovih. Vsaka večerja pa bo tudi ocenjena. Ne zamudite!

Že veste, kaj boste skuhali danes za kosilo? Mogoče vam bo od prihodnjega tedna lažje dobiti idejo s pomočjo naše nove kuharske oddaje Riba, raca, rak. Pet dni, pet znanih Slovencev, ki bodo kuhali vsak na svoj način v svojem domu in se na koncu tedna tudi ocenili. Danes sta bila v oddaji Jutro na Planetu z nami kulinarična strokovnjakinja Darja Končarevič in tokrat v vlogi komentatorja Klemen Bunderla, ki bosta kuhanje znanih ocenila in komentirala.

Darja Končarevič in Klemen Bunderla Foto: Planet TV

Darja je avtorica dveh kuharskih knjig, ki bo kuhanje znanih Slovencev in Slovenk v oddaji ocenjevala po treh kriterijih: okus, videz, vzdušje na večerji. Klemna pa bomo v oddaji predvsem slišali, a bo zadolžen tudi za komične vložke v oddaji, saj bo gostom postavljal tudi zabavne izzive. Zakaj pa ne bi koga izzvali, da bi postregel samo v predpasniku, spodaj brez? Nam izda Klemen, četudi se zaveda, da to ne bi bilo ravno najbolj pametno, saj bi trpela higiena.

Oba sta se strinjala, da bo že pri prvi skupini, ki bo kuhala v oddaji Riba, raca, rak, polno smeha, a tudi nepričakovanih zapletov. Manja Stevič se je odločila, da bo pripravila jed, ki jo bo prvič skuhala kar pred kamerami. Na drugi strani pa se bo našel tudi kakšen gost, ki ne jé vsega. Več pa v zgornjem videoposnetku.

V prvem tednu bodo pred kamerami kuhali televizijska voditeljica Manja Stevič, nekdanji smučarski as Filip Flisar, pevec Sebastian, pevka in podjetnica Rebeka Dremelj ter raper 6pack Čukur.

V ponedeljek, 15. maja, se na Planetu začne nova kulinarična pustolovščina. V oddaji Riba, raca, rak bodo kuhali znani Slovenci in Slovenke v svojih domovih. Vsaka večerja pa bo tudi ocenjena. Ne zamudite!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.