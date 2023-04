Zaradi Igorja je imela slabo vest #video

Jutranja voditelja oddaje Jutro na Planetu Suzano Kozel in Igorja Krmelja lahko spremljamo od ponedeljka do četrtka na Planetu. Ob petkih pa nam konec tedna polepša voditeljica Manja Stević. Vsi trije voditelji so letošnje leto začeli z novoletnimi zaobljubami, ki so jih že uresničili, a poskušajo še naprej živeti bolj zdravo, manj stresno in razgibano. Kako so se ob uresničevanju zaobljub tudi zabavali, si oglejte v spodnjem videu.

Po treh mesecih se je končal izziv jutranjih voditeljev. Igor Krmelj se lahko pohvali s sedmimi izgubljenimi kilogrami, Suzana Kozel pa s pridobljeno mišično maso zaradi vadbe na drogu. In če je šlo pri Igorju predvsem za telesno preobrazbo, za katero je telovadil z osebno trenerko, je Suzana na drogu odkrivala tudi svojo še neodkrito plat ženstvenosti in pridobila samozavest.

Oba po 12 tednih razmišljata drugače in na oba je izziv vplival tako poslovno kot zasebno. Oba sta po snemanjih vedno pridno hodila na treninge, Igor pa ni pozabil tudi na prehrano. Pravi, da zdaj poskrbi, da je hrane na krožniku predvsem količinsko manj. Pred kratkim se je uprl celo Suzaninemu domačemu zavitku. Suzana ima rada sladke zajtrke, Igor pa je njeno popolno nasprotje, zato ima ob njem večkrat slabo vest, ko se prekrši ob prehranjevanju. Pravi, da si zjutraj, ko gresta na kavo, rada privošči rogljiček, Igor pa ima trenutno tako trdno voljo, da se le zahvali in spije zgolj kavo.

Voditeljica in mama dveh majhnih otrok priznava, da včasih razmišlja preveč, kar se je potrdilo tudi pri vadbi na drogu. "Nehaj razmišljati, le naredi, si zdaj govorim tudi po vadbi," pravi Suzana.

Voditelja bosta z vami tudi jutri v oddaji Jutro na Planetu ob 8. uri na Planetu. Jutri ne zamudite: obrok, ki ga skuhamo doma in odnesemo s seboj v službo, je veliko bolj zdrava izbira. Z ljubiteljskim kuharjem bomo pripravljali okusno kosilo za v službo. Govorili bomo tudi o tem, kako mame zaznamujejo naše življenje in kakšna je pri tem vloga njihovega partnerja oziroma našega očeta.

