Vremenarka Ajda odšla po sonce na Tajsko #video

Naša vremenarka Ajda Mlakar se je odpravila na počitnice v tople kraje, natančneje na Tajsko. Kaj se izplača videti tam, nam je razložila v zgornjem videu.

Ajda nas je s svojimi videi popeljala po rajskih plažah, razkazala tržnico z lokalno hrano ter raznovrstnim sadjem, večer pa je zaključila na zabavi. Ravno v teh dneh namreč na otoku Koh Tao potekajo ribiški dnevi.

Seveda bo tudi tega dopusta hitro konec, zato že spremlja temperature v Sloveniji in ali bo ob prihodu domov potrebovala bundo ali kratko majico. Sporočilo pa je poslala tudi svojemu sodelavcu, vremenarju Mateju Kirnu Stariču. "Matej, ti pa glej, da boš kaj sonca napovedal, kaj je zdaj to? Gledam tvoje napovedi in samo dež in nizke temperature," mu je malce v šali zažugala Ajda.

