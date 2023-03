Umrl mu je oče, zato trenutno o poroki nerad govori #video

To jutro se nam je v oddaji Jutro na Planetu pridružil najbolj znan in najbolj kontroverzen slovenski vedeževalec. Kakšna je njegova zgodba o uspehu? Z nami je bil vedeževalec Blaž Knez.

Prve karte so mu kupili starši, že v šoli je učiteljici napovedal prihodnost, ki se je uresničila, in tako bližnji okolici dal vedeti, da ga to zanima. Danes priznava, da dobro služi z vedeževanjem, a je to obenem stresno in veliko breme, ki ga nosi. Vedežuje kar v devetih državah, pravi, da ima na Češkem na družbenih omrežjih štirikrat več oboževalcev kot v Sloveniji. Slovenci smo tečen narod (no, ne vsi), pravi, ženske zanimajo predvsem odnosi, moške premoženje, babice pa skrbi za vnuke. To so najpogostejša vprašanja.

Slovi kot glasen, neposreden, kontroverzen, nekateri ga doživljajo kot prevaranta, Blaž pa vsem polaga na srce, naj skrbijo predvsem zase. Tako in drugače. Vzemite si čas zase, ne družite se z negativnimi ljudmi, ne potrebujete obrekovanja, saj vse to zastruplja ljudi.

Pred tremi tedni je sam doživel udarec, saj mu je umrl oče, zato je trenutno v posebnem življenjskem obdobju. Nerad govori tudi o veselem dogodku, ki je pred njim. Blaž se bo namreč poročil, njegova poročna priča pa bo producent in komentator v oddaji Poroka na drugi pogled Miha Hercog. Z Miho sta dobra prijatelja, jutri pa bo Blaž tudi njegov sodelavec, saj bo gost oddaje in se še sam preizkusil v vlogi komentatorja.

