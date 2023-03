Marjetka: Tega nisem še nikjer povedala in me je sram #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav voditeljica Manja Stević v najbolj rožnati rubriki Jutra na Planetu praviloma gosti le enega gosta, sta jo tokrat v studiu obiskala dva. Glasbenika in zakonca, ki tvorita duo Maraaya, sta ji v iskrenem pogovoru razkrila tudi del zasebnega življenja.

V najbolj rožnati rubriki na Planetu smo pretekli petek gostili ne enega, temveč dva gosta. Moža in ženo, uveljavljena glasbenika, ki se pred ekrani redkokdaj pojavita skupaj, da bi s svojimi oboževalci delila del osebnega življenja. Tokrat je bilo drugače.

Njune pesmi, ki sta jih do zdaj ustvarila, imajo več kot 300 milijonov ogledov, za mnoge pa javnost sploh ne ve, da nosijo njun podpis. Mnogi so presenečeni, ko izvejo, da je na primer skladba Lučke, lučke (izvajalci so Polkaholiki) njuno delo, je razložil Raay. "Jaz se rada zabavam z besedilom – kot sem se pri Lučkah, rada pa se tudi poglobim v besedilo, kot je Drevo," je dodala Marjetka.

Predstavila pa sta se nam tudi bolj osebno. "Tega nisem še nikjer povedala in me je malo sram," pa je pogovor o njunih navadah, za katere še ne vemo, začela Marjetka. Njen mož se je v hipu prijel za glavo, saj je bil v dvomih, ali je to primerna informacija za na televizijo.

Foto: Planet TV A Marjetka se je pogumno razgalila pred vsemi in priznala, da ima od najstniških let dokaj posebno navadno. Opisala sta, kaj se zgodi, če ji Raay prinese čokolado oz. kakšen prigrizek.

"Ona potem vzame nožek in v bistvu obgloda vsako posebej. In potem da nazaj v vrečko. Ali pa vzame lešnike iz čokolade." Z njenim početjem se ne strinja njun sinček Oskar, saj se mu ne zdi prav, da mami vzame vse sladkarije in vse obgloda.

Tokat s sabo nista prinesla čokoladic, ampak tri stvari, ki jima pomenijo veliko, kot je navada v rubriki Življenje v rožnatem. Prinesla sta odejo, vejico ter igračko za hišne ljubljenčke. Odeja jima veliko pomeni, saj simbolizira družinski čas, preživet v naravi. Pripravijo si narezek in uživajo v piknikih. S sabo pa sta prinesla tudi vejico z Marjetkine magnolije. Drevo je od mame dobila ob diplomi in prav zaradi tega drevesa je nastala tudi njuna skladba Drevo. Tretja stvar pa je povezana z domačimi živalicami. "Pred leti smo imeli kužke, potem vmes nič, nato pa sva rekla, da nočeva mačk," je razložil Raay. A zgodilo se je ravno to, da imajo zdaj dve mački.

