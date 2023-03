Voditeljica Suzana Kozel ostala sama v studiu #video

Če ste si letos zadali cilj, da sami vzgojite slastne domače paradižnike, kumare, solato in drugo svežo zelenjavo, ste na pravem mestu. Preprosto rešitev ponujamo tudi tistim, ki ste idejo o lastnem vrtu že zdavnaj opustili, ker nimate dovolj prostora ali pa živite v stanovanju. Igor Krmelj nam je v oddaji Jutro na Planetu od A do Ž razložil prednosti visoke grede, ki jo lahko postavite kamorkoli - celo na balkon. Lasten vrt je torej le korak stran. Čas je za rubriko Jutro na vrtu .

Igor Krmelj se je podal na teren. Ob sredah je vrtnaril ter skupaj s strokovnjaki in dajal praktične nasvete za ureditev vrta. Voditeljica Suzana Kozel je ob tem dejala, da ga že pogreša v studiu, a se Igor že jutri vrača z novimi temami.

Pred Igorjem je tako deset vrtnarskih rubrik. Že prihodnji teden ga čaka malce bolj fizično delo, odpravil se bo urejat gredice. Tudi prihodnjo sredo bo ob njem vrtnar Davor Špehar.

Kakšne so razlike med obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem? O tem, kaj krije prvo in kaj drugo, se bomo pogovarjali z gostom. Slovenski tenorist Branko Robinšak pa nam bo povedal, kakšne treninge izvaja vsakodnevno, da že 40 let ohranja glas v vrhunski formi. O tem jutri v oddaji Jutro na Planetu ob 8. uri.

