Od voditelja, vrtičkarja pa vse do inovatorja #video

Kaj je lepšega, kot da te tople pomladanske dni preživite v svojem nasadu, v svojem vrtu, če ga seveda imate. In voditelj oddaje Jutro na Planetu Igor Krmelj ga ima. Zdaj se je odločil, da bo vrtnarjenje približal vsem gledalcem in gledalkam v novi rubriki Jutro na vrtu. Prvič bo na sporedu že jutri, ko bosta skupaj z agronomom Davorjem Špeharjem postavila visoko gredo, ki je primerna tudi za na balkon.

Predstavili vam bomo serijo desetih oddaj, kjer bomo vrtičkanje prenesli tudi na balkon in z nasveti marsikomu olajšali delo. Skratka, počeli bomo vsa vrtna opravila.

Družina Krmelj ima doma tudi svoj vrt ob hiši in zanj skrbijo vsi − tako odrasli kot otroka. Otrok pa se ne sili v to, da bi vzljubili vrt, opozarja Igor. Zato se bo že v prvi oddaji dotaknil tudi te teme, kako otroku približati delo na vrtu. Pri Krmeljevih na vrtu ne uporabljajo nobene kemije, zato kar zraste, pač zraste, pravi voditelj.

Pri delu na vrtu uporabljajo različne inovacije, s katerimi se Igor lahko že pohvali. Njegova ljubezen do vrta in zemlje pa sega v otroštvo, saj je počitnice preživljal na kmetiji pri dedku. "Tam je bilo treba vse delati, strojev ni bilo. Tako da sem tam dobil pristni stik z zemljo in rastlinami."

