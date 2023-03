Se ga še spomnite? Oddaja The Biggest Loser Slovenija mu je spremenila življenje. #video

Ste se že kdaj podali na pot ekstremnega hujšanja? Vsekakor se je za prehransko dieto treba odločiti preudarno in po pameti. Obstajajo pa tudi takšne, ki jih strokovnjaki ne priporočajo ali pa so označene kot zelo nevarne. O tem, kakšni so plusi in minusi teh posebnih in zelo ekstremnih diet, smo govorili v studiu oddaje Jutro na Planetu.

O trendih in prepričanjih glede ekstremnih diet, ki jih ni malo, se bomo pogovarjali s strokovnjakinjo za zdravo prehrano in hujšanje Mojco Cepuš. Spoznali smo tudi človeka, ki je šel iz ene skrajnosti v drugo.

Foto: Planet TV

Nekoč mu je številka 223 grenila življenje in načela zdravje. Odvečni kilogrami, ki so huda ovira za človeka in njegovo psihofizično zdravje, so ga ovirali pri osnovnih opravilih, kot je zavezovanje čevljev. Danes ima 123 kilogramov manj in to težo pridno vzdržuje. Z nami je bil Aleš Hrvatin.

