Sin Arnolda Schwarzeneggerja se je v mladosti boril s čezmerno težo, nato pa v zadnjih letih opazno shujšal. Zdaj je o tem prvič javno spregovoril in razkril presenetljivo podrobnost, kako je ogromno dosegel s tem, da se je odpovedal enemu živilu.

Na posnetkih paparacev smo v zadnjih letih lahko spremljali neverjetno preobrazbo Christopherja Schwarzeneggerja, sina Arnolda Schwarzeneggerja in Marie Shriver. Danes 27-letni Christopher je v nekaj letih izgubil ogromno kilogramov in povsem spremenil svoj videz, a o boju s čezmerno težo do zdaj ni govoril.

Pretekli konec tedna pa je nastopil na dogodku, posvečenem zdravemu življenjskemu slogu, in prvič govoril o tem, kako je spremenil svoje življenje. Kot je povedal, je proces trajal več kot pet let, prelomno pa je bilo potovanje v Avstralijo leta 2019. Takrat je imel ogromno načrtov, kaj vse bo na tem potovanju počel, potem pa se je zavedel, da bo zaradi čezmerne teže prikrajšan za mnoga doživetja.

"Hotel sem skočiti s padalom, pa so mi prijatelji rekli: 'Hja, nikakor.' Potem sem tudi sam ugotovil, da to ne bo mogoče," se je spomnil obdobja, v katerem se je zavedel, da bo moral spremeniti svoje navade.

Poudaril je, da je že leta pred tem poskušal shujšati, že v srednji šoli je jedel malice, ki si jih je prinesel od doma in naj bi bile bolj zdrave. "Poskusil sem vse," je dejal, "marsikaj ni delovalo, predvsem pa se ni nič zgodilo čez noč." Ob tem je razkril, da mu je na tej poti močno pomagal velikonočni post. "Za post sem se odrekel kruhu," je povedal, "to je bilo edino pravilo, ki sem se ga držal. In v 40 dneh sem samo zaradi tega izgubil 13 kilogramov."

Dodal je, da še ni povsem zadovoljen z rezultatom. "Ko vidim primerjave fotografij 'prej in potem', se mi zdi, da še nisem dosegel tistega 'potem'," je dejal, "nisem še na cilju."

