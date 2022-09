Schwarzeneggerjev sin se je dolgo boril s kilogrami, zdaj pa presenetil

Igralec in nekdanji guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger že vse življenje, tudi zdaj, pri 75 letih, redno telovadi in pazi na prehrano. Tega življenjskega sloga pa mu ni uspelo prenesti na 24-letnega sina Christopherja, ki se je dolga leta boril s čezmerno težo.

Foto: Profimedia

Po dokončanem študiju pred dvema letoma pa se je odločil korenito spremeniti svoje življenje, začel se je bolj zdravo prehranjevati in uvedel redne treninge. Ko se je pred kratkim znova pojavil v javnosti, so bili rezultati očitni.

Foto: Profimedia

"Postavil si je cilj, da bo živel bolj zdravo, in se tega držal. Začel je telovaditi in se prehranjevati bolj kakovostno. Prej je živel kot tipičen študent, zdaj pa odrašča in je pripravljen skrbeti zase. Ni se odločil za hitro dieto, ampak je hujšal na staromoden način, z manj hitre hrane in telovadbo," je poročal spletni portal Hollywood Life.

Christopherjev trud je navdušil tudi njegove družinske člane. Ko je praznoval 24. rojstni dan, sta mu brat Patrick in oče Arnold na družbenih omrežjih čestitala za predanost. "Pri treningih boksa, dviganju uteži, raztezanju, kolesarjenju in vsem preostalem ti ne morem več slediti," mu je sporočil Arnold Schwarzenegger.

