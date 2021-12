Arnold Schwarzenegger in Maria Shriver sta se šele zdaj uradno ločila

Arnold Schwarzenegger in Maria Shriver sta se poročila leta 1986, razšla sta se 25 let pozneje.

Ločitev filmskega silaka in nekdanjega guvernerja Kalifornije Arnolda Schwarzeneggerja ter Marie Shriver, novinarke in članice dinastije Kennedy, se je uradno končala po dolgih desetih letih.

Da se razhajata, sta sporočila leta 2011, potem ko je v javnost prišla informacija, da ima Schwarzenegger takrat že 14-letnega sina z nekdanjo hišno pomočnico.

Ločitveni postopek pa se je precej zavlekel in se uradno končal šele zdaj, poroča ameriški spletni tabloid TMZ, ki navaja, da naj bi se vse skupaj zavleklo zaradi "zelo zapletene delitve premoženja". Podrobnosti njunega ločitvenega dogovora niso znane.

Schwarzenegger in Maria Shriver sta bila poročena 25 let, v zakonu so se jima rodili štirje otroci. "Ločitev je bila zagotovo največji poraz v mojem življenju," je pred nekaj leti v pogovoru z radijskim voditeljem Howardom Sternom dejal Schwarzenegger, "krivda za to pa je moja, jaz sem tisti, ki ga je polomil."

