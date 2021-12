Odmevna ločitev: vladar Dubaja mora nekdanji ženi izplačati pravo bogastvo

Razhod dubajskega emirja in njegove šeste žene bo obveljal za najdražjo ločitev v Veliki Britaniji do zdaj.

Sodišče v Londonu je odločilo, da bo moral 72-letni šejk Muhamed bin Rašid Al Maktum, dubajski emir in premier Združenih arabskih emiratov, ob ločitvi od svoje šeste žene globoko seči v žepe. 47-letna princesa Haja bint Al Husein, ki je leta 2019 zapustila šejka in pobegnila v Veliko Britanijo, bo z otrokoma, ki ju je rodila v zakonu, dobila prek 650 milijonov evrov.

Od tega zneska je okoli 300 milijonov evrov namenjenih princesi, preostanek pa bosta njena otroka, 14-letna Al Džalila in devetletni Zajed, dobivala v obliki življenjske rente.

Princesa Haja je hči pokojnega jordanskega kralja Huseina, z dubajskim emirjem se je poročila leta 2004. Foto: Guliverimage/AP

Iz zneska, ki jim ga je sodišče dodelilo, bo 13 milijonov na leto šlo za strogo varovanje princese in otrok, ki so po mnenju sodišča v dosmrtna nevarnosti pred šejkovim maščevanjem. Ta je v preteklosti svoje otroke, ki so odšli v tujino, že prisilil v vrnitev - leta 2000 je dal ugrabiti in pripeljati domov svojo hčerko Šamso, leta 2018 pa njeno sestro Latifo.

72-letni dubajski šejk je zdaj ločen od vseh dozdajšnjih žena razen prve, uradne prve dame Dubaja. Danes 59-letna Hind bint Maktum Al Maktum je njegova sestrična, poročila sta se leta 1979, v zakonu se jima je rodilo 12 od skupno 30 šejkovih otrok.

