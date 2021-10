Strašljivo: dubajski prestolonaslednik na vrhu največjega panoramskega kolesa

Panoramska kolesa so bila nekoč središče mestnega sejma, zdaj pa so postala ključen del obzorij metropol. Arabci želijo biti nad povprečjem tudi kar zadeva turistične znamenitosti. Tokrat so v Dubaju postavili novo turistično zanimivost Ain Dubai, kar v arabščini pomeni Dubajsko oko. Z višino 250 metrov je postalo največje opazovalno kolo in je prehitelo do zdaj največje kolo High Rolles v Las Vegasu (168 metrov).

Dubajsko oko Foto: Guliver Image

Atrakcija stoji na osrednjem delu otoka Bluewaters, umetnega otoka v bližini pristanišča, ki so ga postavili leta 2018. "Rekordni Ain Dubai zasenči 165-metrsko znamenitost Singapore Flyer in je skoraj dvakrat večji od Londonskega očesa," je dejal direktor nove znamenitosti Ronald Drake.

Dubajsko oko ima 48 zaprtih kabin, nekatere od njih lahko sprejmejo do 40 potnikov. Skupno se lahko hkrati pelje 1750 ljudi, a je število zaradi svetovne pandemije trenutno omejeno. "Zdaj se lahko v vsaki kabini vozi le do deset ljudi," je dodal Drake.

Vsaka vožnja traja 38 minut in ponuja pogled s ptičje perspektive na obalo Dubaja, dubajsko marino in kultne zgradbe, kot so Burdž Al Arab, Palm Jumeirah in Burdž Kalifa.

Princ, ki ne prenese običajnosti

Dubajski prestolonaslednik princ Hamdan bin Mohamed bin Rashid Al Maktoum je na družbenem omrežju Instagram delil video, ki ga prikazuje, ko tik pred odprtjem sedi na vrhu nove zgradbe in pije kavo. To ni nič posebnega za princa, saj obožuje nevarna početja. Pred časom je namreč splezal na vrh najvišje stavbe Burdž Kalifa.

Prvo opazovalno kolo

Prvo tovrstno panoramsko/opazovalno kolo je bilo postavljeno leta 1893, ko je Chicago gostilo svetovno razstavo. Ker so se želeli v ZDA malce pokazati in preseči Eifflov stolp z razstave 1889, so inženirju Georgeu Washingtonu Galu Ferrisu naročili, naj naredi presežek. Prvo kolo je bilo veliko 80,4 metra. Najbolj znano panoramsko kolo je verjetno 135 metri visoko Londonsko oko ob reki Temzi. Kolo, ki je najvišja razgledna točka v mestu, so postavili leta 2000 v sklopu praznovanja novega tisočletja.

Londonsko oko Foto: Reuters

Moderna panoramska kolesa so zdaj postala turistična znamenitost mest in turizem Združenim arabskim emiratom prinaša več kot deset odstotkov BDP-ja. Združeni arabski emirati so destinacija za "pustolovski" turizem z novimi zanimivostmi.

Burdž Kalifa ostaja najvišja zgradba na svetu. Foto: Reuters

Julija 2021 so v Dubaju odprli najgloblji potapljaški bazen Deep Dive Dubai, ki je globok 60 metrov. Dubaj ima z 829,8 metra najvišjo zgradbo na svetu, Burdž Kalifa. V največjem nakupovalnem središču sta za ljubitelje ekstremov najdaljši mestni zipline na svetu XLine in simulator letenja Emirates A380.

Preberite še: