Prepelič z rekordom sezone, po Dubaju tretjo tekmo izsilila tudi Zvezda

V ligi ABA bosta o finalistih odločali tretji tekmi polfinalne serije, ki bosta v nedeljo. Dubaj je po fantastični igri Klemna Prepeliča, ki je dal 30 točk, na drugi tekmi s 100:95 premagal Partizan in izsilil odločilno tretjo tekmo. Enako je uspelo Crveni zvezdi proti Budućnosti. Varovanci Andreja Žaklja so v Beogradu izgubili z 81:100.

Če so košarkarji iz Združenih arabskih emiratov na prvi polfinalni tekmi zadeli samo šest iz 22 poskusov, pa je bila zgodba na drugi povsem drugačna. Na domačem parketu so jih samo v prvem polčasu zadeli kar 11 (iz 20 poskusov). Že po prvi četrtini so vodili z 29:23, na glavni odmor pa odšli s prednostjo 50:47. S 14 točkami je k vodstvu največ prispeval Nate Mason, Davis Bertans je bil pri devetih točkah, Klemen Prepelič pa z dvema trojkama pri šestih.

Klemen Prepelič je dal kar 30 točk. Foto: Dubai Basketball Drugi polčas je bil izenačen, ekipi sta se izmenjavali v vodstvu. Najboljšo tekmo sezone je odigral prav slovenski reprezentant in kapetan Dubaja Prepelič. Ko je dve minuti do konca zadel za znižanje na 81:82, je bil že pri 24 točkah in tako dosegel svoj točkovni rekord sezone. Zadel je pet trojk, Dubaj 14. A sledila je trojka Duana Washingtona, njegova prva na tekmi (11. Partizana) in srbska ekipa je povedla s 85:81. Bertans je v zadnji minuti zgrešil trojko za vodstvo Dubaja, Mason pa 14 sekund do konca zadel oba prosta meta za izenačenje na 85:85. Carlik Jones, ki je bil s 23 točkami prvi strelec Partizana, je v zadnji sekundi zgrešil met za zmago in tekma je šla v podaljšek.

Tudi v podaljšku je dal enega ključnih košev Prepelič, minuto pred koncem za vodstvo za štiri točke (92:88). Kapetan je s štirimi prostimi meti zatem samo še potrdil zmago. Za končni izid 100:95 je dal 30 točk. Mason je končal s 26 točkami.

Budućnost je v ponedeljskem na domačem parketu zmagala s 104:70, v Beogradu pa je Crvena zvezda pokazala pravi obraz. Rdeče-beli so že v prvem polčasu vodili za 17 točk, na glavni odmor pa odšli s prednostjo 50:40. Tekma je bila odločena minuto pred koncem tretje četrtine, ko so prvič povedli za 20. Za končni izid 100:81 in izenačenje serije na 1:1 je dal Filip Petrušev 20 točk, Isaiah Canaan, Ognjen Dobrić in Nemanja Nedović pa po 13. Alen Omić je imel v dresu Budućnosti šest točk in sedem skokov.

Liga ABA, polfinale, drugi tekmi:

Četrtek, 29. maj: