V regionalni košarkarski ligi ABA, kjer se je Cedevita Olimpija poslovila v četrtfinalu, sta se začeli polfinalni seriji. Partizan je na prvi tekmi nepričakovano visoko premagal Dubaj z Jurico Golemcem in Klemnom Prepeličem. Ob polčasu je bilo na semaforju 53:31, že v tretji četrtini so črno-beli vodili za 30, na koncu pa zmagali s 102:72. Budućnost trenerja Andreja Žaklja pa je s kar 104:70 ponižala Crveno zvezdo. V tretji četrtini je bila tekma za 40 minut prekinjena, saj so košarkarji Zvezde zapustili igrišče, a ni bilo videti, da bi prišlo do večjega navijaškega incidenta, samo nekaj predmetov je priletelo na parket.

Klemen Prepelić in soigralci so bili nemočni proti Partizanu. Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic Partizan je bil na prvi polfinalni tekmi lige ABA od prve minute boljša ekipa. Dubaj, ki je v četrtfinalu v treh tekmah izločil Cedevito Olimpijo, je bil nemočen. Že v prve polčasu je dobil več kot 50 točk, na koncu pa so Beograjčani zmagali s 102:72, pa je bila zadnja četrtina samo še formalnost (17:17). Z 21 točkami je bil najboljši strelec Partizana Sterling Brown, 19 jih je dal Duane Washington. Črnobeli iz Beograda so zadeli kar 15 trojk iz 28 poskusov, gostje iz Združenih arabskih emiratov pa samo šest iz 22. Davis Bertans je bil prvi strelec Dubaja s 17 točkami, slovenski reprezentant Klemen Prepelič je v 24 minutah prispeval osem točk in imel še tri asistence in dve podaji.

Foto: Budućnost VOLI/Filip Roganović V Podgorici je domača Budućnost takoj povedla in že po prvi četrtini vodila s 27:18, ob polčasu pa je dala kar 56 točk. Rasheed Sulaimon je dal 16 točk, Yogi Ferrell, nekdanji član Cedevite Olimpije, pa 11. Alen Omić je dal v prvem polčasu pet točk in imel tri skoke. Že v tretji minuti tretje četrtine ob izidu 61:42 pa smo videli vselej neljube dogodke. Ob mrtvi žogi je zavrla kri med košarkarji in s tribun je poletelo nekaj predmetom. Strasti med igralci so se sicer takoj pomirile, a gostujoči so zapustili parket in odšli v slačilnico. Za njim pa tudi sodniki. Na malih ekranih ni bilo videti, da bi se zgodilo kaj drastičnega za takšno potezo.

Tekma se je nadaljevala po 40-minutni prekinitvi, ki pa ni imela vpliva na razplet. Zvezdaši še naprej niso imeli pravega pristopa, modri pa so prednost povečevali predvsem po zaslugi zadevanja trojk. Do konca so jih dali 15 iz 30 metov. Sulaimon je končal s 24 točkami, Ferrell s 15, Omić je ostal pri petih, a imel še šest skokov. Končni izid 104:70.

