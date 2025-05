Vroče v ligi ABA: Crvena zvezda grozi z izstopom

Do incidenta je prišlo v tretji četrtini po prerivanju za prosto žogo. Ko so se napetosti na igrišču stopnjevale, so domači navijači v Podgorici začeli metati predmete na igrišče. Kalinić, ki je bil takrat na klopi, se je odzval tako, da je nekaj predmetov vrgel nazaj na tribuno, kar je privedlo do njegove suspenzije. Poleg kazni za Kalinića je Budućnost zaradi neprimernega vedenja navijačev prejela globo v višini 40 tisoč evrov in se bo soočila z delnim zaprtjem dvorane. Ta sankcija bo ostala v veljavi tudi, če se bo ekipa uvrstila v finale.

Na dogajanje so se že odzvali pri Crveni zvezdi, ki je odločitev lige označila za sabotažo, pri čemer je kot razlog navedla slabo varnost na tekmah in pristransko upravljanje, ter zagrozila, da bo ponovno preučila svojo udeležbo v tekmovanju. "Crvena zvezda je v sredo okoli 14. ure prejela škandalozno sodbo disciplinskega sodnika lige ABA Hrvoja Vidana. Igralec prve peterke Nikola Kalinić je bil kaznovan s tremi tekmami suspenza, ker je med tekmo v Podgorici vrnil predmet, ki so ga njemu in drugim članom ekipe vrgli navijači," so zapisali pri Zvezdi.

Скандалозна одлука - брука, срамота и директан удар на Клуб!#kkczhttps://t.co/DcFopg3Lb0 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) May 28, 2025

Klub je poudaril, da odločitev škoduje njihovi sposobnosti poštenega tekmovanja. "To ni disciplinski ukrep – gre za odkrito linčanje in neposredno sabotažo. Cilj ni bil discipliniranje, temveč škoda na možnostih Crvene zvezde za uvrstitev v finale," so še zapisali. Crvena zvezda še trdi, da liga med tekmo ni zagotovila osnovnih varnostnih pogojev, pri čemer je navedla predmete, ki so bili vrženi s tribun, vključno z vijaki in kozarci, ter omenila žalitve, namenjene igralcem in njihovim družinam.

Budućnost je bila na prvi tekmi serije izrazito močnejši nasprotnik. Foto: Budućnost VOLI/Filip Roganović

Čeprav je klub priznal, da je bil Kalinićev odziv neprimeren, je trdil, da ga ni mogoče izpostaviti kot edinega krivca. "To ne opravičuje njegove reakcije, ampak koliko časa bodo morali igralci še prenašati provokacije in fizične grožnje, preden se bo liga lotila pravih krivcev?"

Kritizirali so tudi upravljanje lige ABA, zlasti vloge komisarja delegiranja sodnikov Srđana Dožaija. "Dovolj smo že prenesli. Vodstvo lige ABA še naprej žanje koristi, ne da bi prevzelo odgovornost." Zvezda je za konec opozorila, da ponovno ocenjuje svoje sodelovanje v ligi ABA in obljubila konkretne ukrepe. "Smo velik klub. Ne bomo dovolili, da bi kdo škodoval našemu ugledu ali nas obravnaval kot bedake. Crvena zvezda bo resno premislila o svoji prihodnosti v tej ligi," so še zapisali.

Naslednja tekma v seriji bo v četrtek ob 20.00 v Beogradu, Budućnost pa bi si v primeru zmage že zagotovila nastop v finalu. Za drugo finalno vstopnico se merita Partizan in Dubaj, prvo tekmo so zanesljivo dobili košarkarji srbskega kluba.

