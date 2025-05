Suspenz košarkarja zaradi prirejanja izidov tekem

Srbskega košarkarja Dušana Kutlešića so zaradi prirejanja tekem suspendirali za dve leti, je sporočila Košarkarska zveza Srbije (KSS).

Po odločitvi disciplinskega sodišča Fiba so Dušana Kutlešića spoznali za krivega več kršitev Fibinega pravilnika. Med drugim naj bi kršil prepoved prirejanja rezultatov, prepoved stavljenja, dolžnost prijave suma nepravilnosti, oviral pa je tudi uradno preiskavo in ravnal v nasprotju z etičnimi načeli mednarodne košarkarske zveze.

Fiba mu je zato izrekla dveletno prepoved sodelovanja v vseh tekmovanjih in dejavnostih, ki so pod njenim okriljem ali ki jih priznava Fiba. Poleg tega je bil kaznovan še z globo v višini tri tisoč švicarskih frankov. Suspenz velja od 13. junija 2024 do 13. junija 2026.

Košarkarska zveza Srbije je ob tem poudarila, da ostaja zavezana zaščiti integriteto športa in načela poštene igre. V sodelovanju z mednarodnimi in domačimi institucijami napoveduje nadaljnje ukrepe za preprečevanje in sankcioniranje vseh oblik manipulacij ter nedovoljenih vplivov v košarki.

Dušan Kutlešić je v karieri igral za številne klube, med drugim za Slobodo, Metalac, FMP, Vršac, Borac iz Čačka, Dinamik, Steauo, Zlatibor in poljsko Zielono Goro.