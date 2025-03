Zvezde z območja nekdanje Jugoslavije s kampanjo proti igram na srečo

Številne poprock zvezde z območja nekdanje Jugoslavije so združile svoje moči v kampanji proti zasvojenosti z igralništvom, ki so jo podprle tudi z videospotom in jo poimenovale po znani pesmi skupine Električni orgazam iz začetka osemdesetih Krokodili dolaze (Krokodili prihajajo).

Znani glasbeniki z območja nekdanje Jugoslavije, med drugim pri projektu nastopajo Električni orgazam, Letu Štuke, TBF, Dubioza Kolektiv, Atheist Rap (Vladimir Radusinović Radule), Kanda Kodža i Nebojša, Detour, Gibonni, Partibrejkers, Zoran Predin, Zoster, Zoe Kida, Rambo Amadeus (Antonije Pušić), Love Hunters, Darko Rundek, Dejan Cukić, Mile Kekin, Aleksandar Janić Jana, Vlatko Stefanovski in drugi, želijo s projektom opozoriti na velik problem zasvojenosti z igralništvom in igrami na srečo, saj kot pravijo, te predvsem pri mladih in otrokih, ki se sploh še niso postavili na noge, puščajo veliko in nevarno odvisnost.

Promocijski videospot pesmi Krokodili dolaze:

Na Hrvaškem bodo kmalu v parlamentu glasovali o predlogu sprememb zakona o igrah na srečo, ki naj bi v ta "sektor" vnesel pomembne spremembe. Med drugim bi z njim, tako poroča portal Lupiga, prepovedali oglaševanje v tisku, na javno vidnih površinah, na portalih, radiu, televiziji in spletu pa bi bilo oglaševanje prepovedano od 6. do 23. ure. Prepovedano bo tudi nastopanje javnih osebnosti in medijskih vplivnežev pri oglaševanju iger na srečo, vplivneži pa s tem ne bodo več smeli služiti denarja. Iz gostinskih objektov bodo umaknili stavne avtomate, tudi objekti, ki se s stavnicami ukvarjajo, bodo morali zmanjšati svoje oglaševanje na javno vidnih površinah.

Po raziskavah ima približno pet odstotkov odraslega prebivalstva in šest odstotkov mladih na Hrvaškem velik problem z igrami na srečo. Strokovnjaki ugotavljajo, da število oseb, ki se na Hrvaškem ukvarjajo s spletnimi stavami in igrami na srečo, dosega približno število 450 tisoč.

Podobno državljansko akcijo kot na Hrvaškem začenjajo tudi v Srbiji. Znamenita pesem skupine Električni orgazam Krokodili prihajajo (Krokodili dolaze) ni več le uspešnica iz osemdesetih let, ampak se tako imenuje tudi projekt, ki je združil znane glasbenike v skupnem boju proti odvisnosti od iger na srečo.

"Igre na nesrečo"?

Vse glasbenike je pod skupni projekt in k ozaveščanju proti odvisnosti od iger na srečo združil novosadski glasbenik in DJ Aleksandar Janić - Jana. Jana je po 18 letih boja z odvisnostjo od heroina svoje življenje posvetil pomoči drugim.

"Pred tremi, štirimi leti so se začele javljati družine, ki so imele težave s stavnicami, in to je bilo zame šokantno. Tako sem poslušal te ljudi in ugotovil, da je stopnja propadanja nekajkrat hitrejša kot pri odvisniku od heroina. Vložki so višji, denar je večji, zato se 'kariera' odvisnika pri stavah konča veliko hitreje kot pri katerikoli drugi odvisnosti," je povedal Jana v pogovoru za portal Autonomija in dodal, da ga je prav to spodbudilo k veliki akciji proti stavnicam.

"Radi bi videli spremembo v družbenem sprejemanju problema, ali si res 'frajer', če sodeluješ pri stavnicah in igrah na srečo. Nočemo sodelovati v tej laži in jo želimo degradirati," je še dejal glasbenik in dodal, da se bodo zavzemali za spremembo uradnega imena iz igre na srečo v "igre na nesrečo".

Prvi večji skupni projekt glasbenikov po 40 letih

Pri pesmi so glasbeniki spet združili moči po 40 letih in projektu YU Rock Misija (po vzoru kampanje Band Aid). Leta 1985 so se v pesmi Za milion godina (For a Million Years) združili za pomoč Etiopiji, tedaj pa sta pri projektu sodelovala tudi Zoran Predin in Anja Rupel.

Skladbo, pri kateri je vsak izmed glasbenikov zapel en verz pesmi Krokodili dolaze, so premierno predstavili v četrtek. Cilj preventivnega projekta novosadskega društva za bolezni odvisnosti Epicentar NS, v okviru katerega deluje tudi Janić, je pozvati javnost in še posebej znane osebnosti naj svojega ugleda in priljubljenosti ne izkoriščajo za oglaševanje stav in iger na srečo, saj lahko to vodi v razvoj zasvojenosti, predvsem pri otrocih in mladostnikih.

Svojo izkušnjo z igralnicami je opisal tudi črnogorski pevec Antonije Pušić, bolj znan kot Rambo Amadeus, ki je bil tudi sam žrtev te industrije.

"Pred desetimi leti sem imel težave s sinom, ki je bil takrat še mladoleten. Bil je zasvojen z obiskom stavnic in je zahajal pred njih. Potem sem ugotovil, da imajo stavnice izdelan sistem, svoje 'kurirje', ki gredo ven, razdeljujejo in kupujejo izpolnjene listke ter diskretno na ulici pobirajo in izplačujejo denar. Nekako mi ga je uspelo rešiti iz te nadloge, tako da zdaj komaj čakam, da sodelujem v tem izobraževalnem, preventivnem in opozorilnem projektu," je pomembnost projekta poudaril Rambo Amadeus.