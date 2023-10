Rambo Amadeus napovedal mornarski podvig, preplul bo ves Jadran

Črnogorski glasbenik Rambo Amadeus je razkril, da se prihodnje leto odpravlja na poseben morsko-jadralski podvig, saj namerava s solarno jadrnico zgolj na sonce in veter prejadrati ves Jadran brez dodatnega goriva in elektrike.

Črnogorski roker in ekološki aktivist Rambo Amadeus, čigar pravo ime je Antonije Pušić, je že pred štirimi leti plul s čolnom na solarni pogon, zdaj pa je razkril, da se odpravlja na nov podvig.

Kot je zapisal na svojem profilu na Instagramu, namerava na solarni jadrnici Boka od 1. junija do 15. oktobra 2024 izključno na sonce in veter, brez elektrike, s stoodstotno avtonomno energijo ter brez onesnaževanja vode in zraka od izliva reke Bojane v Jadransko morje do Trsta obpluti celoten Jadran. Reka Bojana, kjer namerava začeti pot, je namreč mejna reka med Črno goro in Albanijo.

Ustaviti se namerava na številnih zanimivih krajih

Kot je še zapisal, si načrtuje z ekipo po etapah ogledati in se ustaviti na številnih zanimivih krajih, se udeležiti dogodkov in festivalov, ki promovirajo ekologijo, trajnostni turizem in pomorsko dediščino, umetnost in kulturo, ob tem pa bodo morda tudi kaj zaigrali.

Svojo pot namerava posneti in jo zmontirati v TV-serijo

Dodal je tudi, da namerava svoje križarjenje profesionalno posneti ter srečanja z zanimivimi ljudmi in preostalo gradivo zmontirati v TV-serijo, ki trenutno nosi delovni naslov Potovanja sončnega Odiseja. Kot je še zapisal umetnik, za to potrebuje tudi partnerje, zato vabi televizije, proizvajalce, okoljske in druge organizacije, distributerje novih in čistih tehnologij, turistične organizacije, pa tudi svoje oboževalce in prijatelje, ki živijo ob jadranski obali, da mu do konca leta sporočijo, ali si želijo, da na poti pripluje do njih.

